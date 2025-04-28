«Укргидроэнерго» установит 197 МВт аккумуляторных батарей и 35,9 МВт СЭС за счет Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Украине $70 млн для поддержания стабильности работы украинской энергосистемы, сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго» 28 апреля. Денежные средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии «Укргидроэнерго».

Ключевые факты

Проект предусматривает установку систем накопления на четырех генерирующих объектах «Укргидроэнерго», направленный на улучшение показателей деятельности и расширение ряда вспомогательных услуг, которые компания предоставляет рынку электроэнергии.

Планируемая мощность СЭС – 35,9 МВт, аккумуляторных батарей – 197 МВт.

В настоящее время идет подготовка к разработке технико-экономического обоснования проекта.

Проект дополнительного финансирования реализуется в рамках совместного решения «Укргидроэнерго» с Всемирным банком по реструктуризации ссуды и перенаправлению средств.

По словам генерального директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, сотрудничество Всемирного банка и компании длится почти 30 лет. За этот период при финансовой поддержке банка был реализован ряд проектов по модернизации оборудования, повышению эффективности его работы и продлению срока эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

Контекст

25 июня 2024 года Фонд чистых технологий (CTF) одобрил запрос правительства на дополнительное финансирование в размере $70 млн.

24 декабря 2024 года правительство утвердило экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных в результате российской агрессии. Проект рассчитан на два года и направлен на оптимизацию и ускорение восстановления ГЭС. Решение позволяет «Укргидроэнерго» одновременно выполнять проектно-изыскательские и строительные работы, а сама процедура восстановления и строительства значительно упрощена.

4 апреля 2025 года Кабмин признал целесообразным привлечение «Укргидроэнерго» ссуды от Всемирного банка в размере $70 млн под госгарантию.

25 апреля в офисе Всемирного банка (МБРР) в Вашингтоне во время Весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялось подписание финансового соглашения и гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, выступающего исполнительным органом CTF по проекту установки гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.