«Укргидроэнерго» установит 197 МВт аккумуляторных батарей и 35,9 МВт СЭС за счет Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Украине $70 млн для поддержания стабильности работы украинской энергосистемы, сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго» 28 апреля. Денежные средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии «Укргидроэнерго».
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Ключевые факты
- Проект предусматривает установку систем накопления на четырех генерирующих объектах «Укргидроэнерго», направленный на улучшение показателей деятельности и расширение ряда вспомогательных услуг, которые компания предоставляет рынку электроэнергии.
- Планируемая мощность СЭС – 35,9 МВт, аккумуляторных батарей – 197 МВт.
- В настоящее время идет подготовка к разработке технико-экономического обоснования проекта.
- Проект дополнительного финансирования реализуется в рамках совместного решения «Укргидроэнерго» с Всемирным банком по реструктуризации ссуды и перенаправлению средств.
- По словам генерального директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, сотрудничество Всемирного банка и компании длится почти 30 лет. За этот период при финансовой поддержке банка был реализован ряд проектов по модернизации оборудования, повышению эффективности его работы и продлению срока эксплуатации ГЭС и ГАЭС.
Контекст
25 июня 2024 года Фонд чистых технологий (CTF) одобрил запрос правительства на дополнительное финансирование в размере $70 млн.
24 декабря 2024 года правительство утвердило экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных в результате российской агрессии. Проект рассчитан на два года и направлен на оптимизацию и ускорение восстановления ГЭС. Решение позволяет «Укргидроэнерго» одновременно выполнять проектно-изыскательские и строительные работы, а сама процедура восстановления и строительства значительно упрощена.
4 апреля 2025 года Кабмин признал целесообразным привлечение «Укргидроэнерго» ссуды от Всемирного банка в размере $70 млн под госгарантию.
25 апреля в офисе Всемирного банка (МБРР) в Вашингтоне во время Весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялось подписание финансового соглашения и гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, выступающего исполнительным органом CTF по проекту установки гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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