«Укрзализныця» и австрийская компания-производитель Voestalpine Rail Technology GmbH подписали соглашение на поставку еще 10 000 т рельсов, сообщило Министерство развития общин и территорий. Это позволит отремонтировать дополнительные 80 км путей.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Дополнительную партию удалось законтрактовать на средства, сэкономленные благодаря снижению ожидаемой цены на конкурентном тендере.
- Закупка осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта «Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги».
- С учетом данного соглашения общий объем законтрактованных поставок составит примерно 46 000 т, что позволит построить и отремонтировать 358 км путей, добавили в УЗ. Новая партия рельсов начнет поступать по окончании основных поставок – ориентировочно с мая 2026 года.
- Дополнительные рельсы позволят завершить капитальные ремонты, повысить скорость движения поездов и увеличить пропускную способность сети.
- Подписание состоялось в присутствии заместителя Минразвития Алексея Балесты, главы правления АО «Укрзализныця» Александра Перцовского, заместителя директора представительства ЕБРР Марка Магалецкого, управляющего директора Voestalpine Rail Technology GmbH Нади Юнгвирт и менеджера по региональным продажам Voestalpine Rail.
Контекст
«Укрзализныця» после оккупации Мариуполя и уничтожения «Азовстали» – единственного украинского производителя рельсов – была вынуждена выходить на международные рынки. Компания закупает рельсы у мировых производителей и поставщиков.
В 2024 году УЗ подписала соглашения с поставщиками из Франции и Чехии, а также получила партию рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
В начале 2025-го стало известно, что «Укрзализныця» запустила собственное производство рельсовых накладок Р-65, которые ранее производили на «Азовстали».
В августе глава правления компании Александр Перцовский заявил, что УЗ готова заключить 10-летний контракт с заводом, который наладит производство рельсов в Украине. В апреле 2025 года Voestalpine выиграла тендер на поставку 36 000 т рельсов за €32,4 млн. Первую партию – 1400 т – УЗ получила досрочно, в начале мая.
Тогда же был заключен контракт с китайским поставщиком: компания Рината Ахметова должна поставить 32 750 т рельсов Р-65 производства Pangan Group Panzhihua Steel and Vanadium Co.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.