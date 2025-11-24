«Укрзализныця» и австрийская компания-производитель Voestalpine Rail Technology GmbH подписали соглашение на поставку еще 10 000 т рельсов, сообщило Министерство развития общин и территорий. Это позволит отремонтировать дополнительные 80 км путей.

Подробности

Дополнительную партию удалось законтрактовать на средства, сэкономленные благодаря снижению ожидаемой цены на конкурентном тендере.

Закупка осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта «Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги».

С учетом данного соглашения общий объем законтрактованных поставок составит примерно 46 000 т, что позволит построить и отремонтировать 358 км путей, добавили в УЗ. Новая партия рельсов начнет поступать по окончании основных поставок – ориентировочно с мая 2026 года.

Дополнительные рельсы позволят завершить капитальные ремонты, повысить скорость движения поездов и увеличить пропускную способность сети.

Подписание состоялось в присутствии заместителя Минразвития Алексея Балесты, главы правления АО «Укрзализныця» Александра Перцовского, заместителя директора представительства ЕБРР Марка Магалецкого, управляющего директора Voestalpine Rail Technology GmbH Нади Юнгвирт и менеджера по региональным продажам Voestalpine Rail.

Контекст

«Укрзализныця» после оккупации Мариуполя и уничтожения «Азовстали» – единственного украинского производителя рельсов – была вынуждена выходить на международные рынки. Компания закупает рельсы у мировых производителей и поставщиков.

В 2024 году УЗ подписала соглашения с поставщиками из Франции и Чехии, а также получила партию рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

В начале 2025-го стало известно, что «Укрзализныця» запустила собственное производство рельсовых накладок Р-65, которые ранее производили на «Азовстали».

В августе глава правления компании Александр Перцовский заявил, что УЗ готова заключить 10-летний контракт с заводом, который наладит производство рельсов в Украине. В апреле 2025 года Voestalpine выиграла тендер на поставку 36 000 т рельсов за €32,4 млн. Первую партию – 1400 т – УЗ получила досрочно, в начале мая.

Тогда же был заключен контракт с китайским поставщиком: компания Рината Ахметова должна поставить 32 750 т рельсов Р-65 производства Pangan Group Panzhihua Steel and Vanadium Co.