«Укрзалізниця» та австрійська компанія-виробник Voestalpine Rail Technology GmbH підписали угоду на постачання ще 10 000 тонн рейок. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Деталі

Додаткову партію вдалося законтрактувати за кошти, зекономлені завдяки зниженню очікуваної ціни на конкурентному тендері.

Закупівля здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці».

З урахуванням цієї угоди загальний обсяг законтрактованих поставок становитиме біля 46 000 тонн, що дасть можливість побудувати та відремонтувати 358 км колій, додали в УЗ. Нова партія рейок почне надходити після завершення основних постачань – орієнтовно з травня 2026 року.

Додаткові рейки дадуть змогу завершити капітальні ремонти, підвищити швидкість руху поїздів і збільшити пропускну спроможність мережі.

Підписання відбулося за присутності заступника Мінрозвитку Олексія Балести, голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського, заступника директора Представництва ЄБРР Марка Магалецького, керуючого директора Voestalpine Rail Technology GmbH Наді Юнгвірт та менеджерки з регіональних продажів Voestalpine Rail Technology GmbH Анни Барухович.

Контекст

«Укрзалізниця» після окупації Маріуполя та знищення «Азовсталі» – єдиного українського виробника рейок – була змушена виходити на міжнародні ринки. Компанія закуповує рейки у світових виробників і постачальників.

У 2024 році «Укрзалізниця» підписала угоди з постачальниками з Франції та Чехії, а також отримала партію рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

На початку 2025-го стало відомо, що «Укрзалізниця» запустила власне виробництво рейкових накладок Р-65, які раніше виготовляли на «Азовсталі».

У серпні голова правління компанії Олександр Перцовський заявив, що «Укрзалізниця» готова укласти 10-річний контракт із заводом, який налагодить виробництво рейок в Україні. У квітні 2025 року Voestalpine виграла тендер на постачання 36 000 тонн рейок за 32,4 млн євро. Першу партію – 1400 тонн – УЗ отримала достроково, на початку травня.

Тоді ж було укладено контракт із китайським постачальником: компанія Ріната Ахметова має поставити 32 750 тонн рейок Р65 виробництва Pangan Group Panzhihua Steel and Vanadium Co.