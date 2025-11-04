На финансирование «Укрзализныци» правительство выделит в 2025 году 13 млрд грн, еще 16 млрд грн компания получит от государства в 2026-м. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 4 ноября во время общения чиновников с журналистами, пишет «Радио Свобода» .

Подробности

16 млрд – это разница билета в кассе и его себестоимости, отметила Свириденко. По ее словам, впервые образовался существенный дисбаланс: ранее доходы от грузовых перевозок, которые осуществляла компания, покрывали убыточные пассажирские перевозки «Укрзализныци», себестоимость билетов на которые в несколько раз выше актуальных цен.

«Например, билет в Херсон стоит примерно 200 грн, а его реальная себестоимость в четыре раза больше», – объяснила Свириденко.

Наибольшие потери УЗ – в перевозке металлургии и угля, отметил глава правления компании Александр Перцовский. Ранее именно эти категории составляли 60% объема грузовых перевозок компании. «Более половины объемов груза мы потеряли из-за приближающегося фронта», – отметил Перцовский.

Сейчас далекое следование «Укрзализныци» приносит компании 7 млрд грн доходов, по данным главы УЗ. В то же время, по его словам, расходы достигают 20 млрд грн, в том числе на заработные платы работников и электроэнергию. Разницу в 13 млрд грн компенсирует государство.

Контекст

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в прошлом году превысили 18 млрд грн, а в 2025-м, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируется до 22 млрд грн. Между тем в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь примерно 40% расходов.

По состоянию на конец 2024 года общий внешний долг УЗ достиг $1,4 млрд, из которых 77% составляют еврооблигации. В 2025-м компания должна погасить $52 млн основного долга, а в 2026 году – $797 млн, в том числе $703 млн – по еврооблигациям.

Каждый украинец будет иметь право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге, объявил 1 ноября президент Владимир Зеленский. Когда и как это будет действовать – неизвестно. Программа прорабатывается, уточняется в пресс-службе УЗ. Известно наверняка – решение влетит госбюджету в копейку. Насколько ощутимо и какую пользу программа может принести «Укрзализныце», читайте в материале Forbes Ukraine.