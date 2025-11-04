Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрзализныця» получит от государства 16 млрд грн в 2026 году – Свириденко

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

На финансирование «Укрзализныци» правительство выделит в 2025 году 13 млрд грн, еще 16 млрд грн компания получит от государства в 2026-м. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 4 ноября во время общения чиновников с журналистами, пишет «Радио Свобода».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • 16 млрд – это разница билета в кассе и его себестоимости, отметила Свириденко. По ее словам, впервые образовался существенный дисбаланс: ранее доходы от грузовых перевозок, которые осуществляла компания, покрывали убыточные пассажирские перевозки «Укрзализныци», себестоимость билетов на которые в несколько раз выше актуальных цен.
  • «Например, билет в Херсон стоит примерно 200 грн, а его реальная себестоимость в четыре раза больше», – объяснила Свириденко.
  • Наибольшие потери УЗ – в перевозке металлургии и угля, отметил глава правления компании Александр Перцовский. Ранее именно эти категории составляли 60% объема грузовых перевозок компании. «Более половины объемов груза мы потеряли из-за приближающегося фронта», – отметил Перцовский.
  • Сейчас далекое следование «Укрзализныци» приносит компании 7 млрд грн доходов, по данным главы УЗ. В то же время, по его словам, расходы достигают 20 млрд грн, в том числе на заработные платы работников и электроэнергию. Разницу в 13 млрд грн компенсирует государство.

Контекст

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в прошлом году превысили 18 млрд грн, а в 2025-м, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируется до 22 млрд грн. Между тем в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь примерно 40% расходов.

По состоянию на конец 2024 года общий внешний долг УЗ достиг $1,4 млрд, из которых 77% составляют еврооблигации. В 2025-м компания должна погасить $52 млн основного долга, а в 2026 году – $797 млн, в том числе $703 млн – по еврооблигациям.

Каждый украинец будет иметь право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге, объявил 1 ноября президент Владимир Зеленский. Когда и как это будет действовать – неизвестно. Программа прорабатывается, уточняется в пресс-службе УЗ. Известно наверняка – решение влетит госбюджету в копейку. Насколько ощутимо и какую пользу программа может принести «Укрзализныце», читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні