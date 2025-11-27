Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «Юпиджи», сети АЗС UPG, приобрести 16 заправок, принадлежавших группе «Приват». Об этом идет речь в решении Комитета от 26 ноября.

Подробности

Компания ООО «Юпиджи» получила разрешение на приобретение контроля над активами ООО «Сорелла оил», ООО «Нафтапрайм» (две станции), ООО «Экотрейд компани» (три станции), ООО «Перспектива про» (две станции), ООО «Айлонг эволюшн» (три станции), ООО «Лидер финанс», ООО «Лайк инвест», ООО «Скай проект», ООО «Ньюпорт холдинг» и ООО «Старт бизнес-плюс».

Объекты расположены в Днепропетровской, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Из 16 станций 12 новые для сети, еще четыре уже находились в аренде у ООО «Юпиджи».

После завершения сделок сеть UPG вырастет с 494 до 506 АЗС.

Контекст

На протяжении июля-октября 2025 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Укрпалетсистем» (сеть UPG) взять в аренду 349 АЗС, ранее работавших под брендами ANP и «Авиас».

Как сообщил основатель группы UPG Владимир Петренко главному редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину во время форума «Энергия бизнеса» 24 октября, по состоянию на конец сентября 2025 года сеть уже насчитывала 436 автозаправочных станций. У компании есть четкая цель – стать безусловным лидером украинского рынка горючего.

«Мы еще очень далеки от исчерпания потенциала в этом сегменте. В ближайшие 5–6 лет основные инвестиции будем направлять именно на расширение и модернизацию сети и инфраструктуры. Только после этого будем смотреть на новые направления», – подчеркнул Петренко.

Он считает оптимальным соотношение доходов от топливного и нетопливного ритейла на уровне 60/40 и отмечает, что UPG уже максимально приблизилась к этой пропорции.

«За пять лет я вижу UPG как сеть нового поколения – это будут не обычные заправки, а полноценные комфортные хабы с ресторанами, большими магазинами и зонами отдыха», – поделился видением владелец компании.

Развитие финансируется исключительно за счет собственных средств и реинвестированной прибыли, хотя компания открыта для стратегических партнерств.

Детальнее о том, как UPG за короткий срок увеличила сеть в пять раз и какие планы на будущее, – в материале Forbes Ukraine.