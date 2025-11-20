Антимонопольний комітет дозволив мережі автозаправних станцій UPG, яка працює через ПП «Укрпалетсистем» та ТОВ «Юпіджі», набуття контролю над 24 АЗС, що раніше входили до орбіти групи «Приват». Йдеться у рішенні АМКУ від 20 листопада.

Деталі

Згідно з наданими дозволами, ПП «Укрпалетсистем» отримає в оренду 15 автозаправних комплексів. До них увійшли активи ТОВ «Сорелла Оіл» (5 станцій), ТОВ «Текіла Голд» (4 станції), ТОВ «Євротрейд Експо» (3 станції), ТОВ «Корсо Таун» (2 станції) та ТОВ «Вертікс-Молл» (1 станція).

Водночас ТОВ «Юпіджі» отримало дозвіл на пряме придбання ще 9 об’єктів. Серед них – станції ТОВ «Альбіленд» (2 об’єкти), ТОВ «Екотрейд Компані» (2 об’єкти), ТОВ «Енджел Кепітал» (2 об’єкти), а також по одному комплексу від ТОВ «Текіла Голд», ТОВ «Лідер Фінанс», ТОВ «Жасмі Трейд» та ТОВ «Ньюпорт Холдінг».

Усі 24 автозаправні станції розташовані на території Тернопільської області.

Контекст

Протягом липня–жовтня 2025 року Антимонопольний комітет України вже схвалив компанії «Укрпалетсистем» оренду 349 автозаправних станцій, які раніше працювали під брендами ANP та «Авіас».

Як розповів засновник групи UPG Володимир Петренко головному редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну на форумі «Енергія бізнесу» 24 жовтня, станом на кінець вересня 2025 року мережа вже налічувала 436 АЗС. Компанія повністю сфокусована на тому, щоб стати беззаперечним лідером українського ринку пального.

«Ми ще дуже далекі від вичерпання нашого потенціалу в цьому сегменті. Найближчі 5–6 років ми інвестуватимемо переважно в розширення та модернізацію мережі й інфраструктури. Лише після цього можемо розглядати нові напрямки», – наголосив Петренко.

Він вважає ідеальним співвідношення доходів від продажу пального та непаливного ритейлу на рівні 60/40 і зазначає, що UPG вже наблизилася до цієї пропорції.

«Через п’ять років я бачу UPG як мережу нового типу – це будуть не просто заправки, а повноцінні комфортні хаби з ресторанами, великими магазинами й зонами відпочинку», – поділився планами власник компанії.

Розвиток відбувається виключно за рахунок власних коштів і реінвестованого прибутку, хоча UPG залишається відкритою до стратегічних партнерств.

Детальніше про те, як компанії вдалося за короткий час збільшити мережу вп’ятеро, та про її подальші плани – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.