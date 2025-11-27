Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Юпіджі», мережа АЗС UPG, придбати 16 заправок, що належали групі «Приват». Про це йдеться у рішенні комітету від 26 листопада.

Деталі

Компанія ТОВ «Юпіджі» отримала дозвіл на набуття контролю над активами ТОВ «Сорелла оіл», ТОВ «Нафтапрайм» (дві станції), ТОВ «Екотрейд компані» (три станції), ТОВ «Перспектива про» (дві станції), ТОВ «Айлонг еволюшн» (три станції), ТОВ «Лідер фінанс», ТОВ «Лайк інвест», ТОВ «Скай проект», ТОВ «Ньюпорт холдінг» та ТОВ «Старт бізнес-плюс».

Об’єкти розташовані у Дніпропетровській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. З 16 станцій 12 є новими для мережі, ще 4 вже перебували в оренді у ТОВ «Юпіджі».

Після завершення угод мережа UPG зросте з 494 до 506 АЗС.

Контекст

Протягом липня–жовтня 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Укрпалетсистем» (мережа UPG) взяти в оренду 349 АЗС, які раніше працювали під брендами ANP та «Авіас».

Як повідомив засновник групи UPG Володимир Петренко головному редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня, станом на кінець вересня 2025 року мережа вже налічувала 436 автозаправних станцій. Компанія має чітку мету – стати безумовним лідером українського ринку пального.

«Ми ще дуже далекі від того, щоб вичерпати потенціал у цьому сегменті. Найближчі 5–6 років основні інвестиції спрямовуватимемо саме на розширення та модернізацію мережі й інфраструктури. Тільки після цього будемо дивитися на нові напрямки», – наголосив Петренко.

Він вважає оптимальним співвідношення доходів від пального та непаливного ритейлу на рівні 60/40 і зазначає, що UPG уже максимально наблизилася до цієї пропорції.

«За п’ять років я бачу UPG як мережу нового покоління – це будуть не звичайні заправки, а повноцінні комфортні хаби з ресторанами, великими магазинами та зонами відпочинку», – поділився баченням власник компанії.

Розвиток фінансується виключно за рахунок власних коштів та реінвестованого прибутку, хоча компанія відкрита до стратегічних партнерств.

Детальніше про те, як UPG за короткий термін збільшила мережу вп’ятеро та які плани має на майбутнє – у матеріалі Forbes Ukraine.