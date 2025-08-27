Forbes Digital підписка
Правительство представляет в парламент обновленный законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ. Что изменилось

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Кабинет министров одобрил евроинтеграционный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина 27 августа.

  • Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы (например, Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и т.д.), говорится в сообщении.
  • Информация о доходах пользователей цифровых платформ, налоговых резидентов Украины, будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и иностранных налоговых органов.
  • Плательщикам, доходы которых подпадают под новые условия, в большинстве своем не нужно будет подавать отдельные декларации, налоговым агентом будет выступать оператор цифровой платформы, пояснили в Минфине.

Изменения в налогообложении

  • Для доходов физических лиц – подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5%, если: открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты произведены через него; такие лица не самозанятые, не имеют наемных работников; годовой доход не превышает 834 минимальных зарплат (примерно 6,7 млн ​​грн по состоянию на 01.01.2025); отсутствует торговля подакцизными товарами.
  • Общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не отвечает указанным условиям (например, имеет наемных работников, не открыл отдельный счет, является самозанятым лицом).
  • Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до €2000, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.
  • Доход от продаж товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года – 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом.
  • Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени.
  • Среди преимуществ для бизнеса и плательщиков Минфин назвал упрощение администрирования и уменьшение рисков налогового контроля (проверок) со стороны налоговых органов для пользователей и операторов платформ.

Контекст

В апреле правительство одобрило аналогичный законопроект, но из-за того, что правительство поменялось, законопроект отозвали, пояснил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, единственное изменение от предыдущей редакции – это новый пункт: «Доход от продаж товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года – 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом».

Украина готовится присоединиться к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах с цифровых платформ (DPI MCAA), к которому уже присоединились 29 стран, преимущественно государств-членов ЕС. Это усилит международное сотрудничество в сфере налоговой прозрачности и позволит более эффективно обеспечивать справедливое налогообложение в цифровой экономике, заявил Минфин.

В январе стало известно, что правительство должно подать в Верховную Раду законопроект по автоматическому международному обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Обмен будет происходить между налоговыми службами более 29 стран.

Речь идет о компаниях, служащих платформами для предоставления определенных услуг, как, например, сервисы такси Uklon или Bolt или сервис доставки Glovo. «Налогообложение цифровых сервисов может принести в бюджет примерно 10 млрд грн в год», – предполагал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

