Кабінет Міністрів схвалив євроінтеграційний законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Про це повідомила пресслужба Мінфіну 27 серпня.

Деталі

Ухвалення закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (таких як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо), йдеться в повідомленні.

Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи, пояснили в Мінфіні.

Зміни в оподаткуванні

Для доходів фізичних осіб – підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо: відкрито окремий банківський рахунок для надходжень із платформ і розрахунки проведено через нього; такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників; річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 01.01.2025); відсутня торгівля підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до €2000, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року – 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем.

Серед переваг для бізнесу і платників Мінфін назвав спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ.

Контекст

У квітні уряд схвалив аналогічний законопроєкт, але через те, що уряд змінився, законопроєкт відкликали, пояснив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, єдина зміна від попередньої редакції – це новий пункт: «Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року – 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом».

Україна готується приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ (DPI MCAA), до якої вже долучилися 29 країн, переважно держави-члени ЄС. Це посилить міжнародну співпрацю у сфері податкової прозорості та дозволить ефективніше забезпечувати справедливе оподаткування в цифровій економіці, заявив Мінфін.

У січні стало відомо, що уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін відбуватиметься між податковими службами понад 29 країн.

Ідеться про компанії, що слугують платформами для надання певних послуг, як сервіси таксі Uklon чи Bolt або сервіс доставки Glovo. «Оподаткування цифрових сервісів може принести до бюджету орієнтовно 10 млрд грн на рік», – припускав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.