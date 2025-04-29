Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Деталі

Законопроєкт спрямований на забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Його мета – гармонізувати національне податкове законодавства з правом ЄЄ та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Законопроєктом передбачена пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%. Обов’язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

Також законопроєкт розроблено з метою виконання одного з ключових структурних маяків (№23) оновленого Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику.

Контекст

В січні стало відомо, що уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін відбуватиметься між податковими службами понад 29 країн.

Ідеться про компанії, що слугують платформами для надання певних послуг, як сервіси таксі Uklon чи Bolt або сервіс доставки Glovo. «Оподаткування цифрових сервісів може принести до бюджету орієнтовно 10 млрд грн на рік», – припустив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Ринок цифрових платформ налічує кілька сотень тисяч зайнятих співробітників більш як у двох десятках компаній, розповідав Гетманцев. В українського сервісу Uklon майже 100 000 водіїв, відповіли пресслужби компанії.

Із Glovo співпрацюють тисячі курʼєрів по всій Україні, у Bolt – десятки тисяч водіїв та курʼєрів, ідеться у відповідях пресслужб цих компаній.