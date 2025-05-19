Правительство ищет независимых членов для наблюдательного совета «Укрзализныци»

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця». Об этом говорится в сообщении Минэкономики от 19 мая.

Подробности

Наблюдательный совет отвечает за стратегический надзор, контроль над деятельностью руководства, внедрение практик прозрачности и эффективности. Независимые члены будут участвовать в разработке стратегий, контроле финансов и операций, оценке работы менеджмента.

К участию приглашаются специалисты с опытом в транспортной инфраструктуре, финансах, аудите, юриспруденции, цифровой трансформации или государственном управлении.

Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт на руководящих должностях, безупречную репутацию и соответствовать критериям независимости.

Конкурс проводит международная рекрутинговая компания. Документы принимаются с 19 мая по 17 июня 2025 года (18:00 по Киеву) на [email protected].

Подробности об условиях, документах и требованиях – по ссылке.

Контекст

В декабре 2024 года Кабинет Министров Украины возобновил конкурсный отбор членов набсовета АО «Укрзализныця», который был приостановлен на время военного положения.

В апреле 2025-го был обновлен состав правления компании. Новые члены: Александр Носулько (ответственный за грузовые перевозки, до 30 сентября 2025 года), Лидия Гриценко (персонал) и Николай Иванинив (финансы, оба – до 17 октября 2027 года, с 10 апреля).

Вячеслав Еремин и Евгений Лященко, экс-глава правления, завершили работу в связи с окончанием полномочий. Полномочия Юзефа Тулея (инфраструктура) и Евгения Шрамко (ремонт и производство) продлены до 30 сентября 2025 года.