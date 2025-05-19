Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Правительство ищет независимых членов для наблюдательного совета «Укрзализныци»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця». Об этом говорится в сообщении Минэкономики от 19 мая.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Наблюдательный совет отвечает за стратегический надзор, контроль над деятельностью руководства, внедрение практик прозрачности и эффективности. Независимые члены будут участвовать в разработке стратегий, контроле финансов и операций, оценке работы менеджмента.
  • К участию приглашаются специалисты с опытом в транспортной инфраструктуре, финансах, аудите, юриспруденции, цифровой трансформации или государственном управлении.
  • Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт на руководящих должностях, безупречную репутацию и соответствовать критериям независимости.
  • Конкурс проводит международная рекрутинговая компания. Документы принимаются с 19 мая по 17 июня 2025 года (18:00 по Киеву) на [email protected].
  • Подробности об условиях, документах и требованиях – по ссылке.

Контекст

В декабре 2024 года Кабинет Министров Украины возобновил конкурсный отбор членов набсовета АО «Укрзализныця», который был приостановлен на время военного положения.

В апреле 2025-го был обновлен состав правления компании. Новые члены: Александр Носулько (ответственный за грузовые перевозки, до 30 сентября 2025 года), Лидия Гриценко (персонал) и Николай Иванинив (финансы, оба – до 17 октября 2027 года, с 10 апреля).

Вячеслав Еремин и Евгений Лященко, экс-глава правления, завершили работу в связи с окончанием полномочий. Полномочия Юзефа Тулея (инфраструктура) и Евгения Шрамко (ремонт и производство) продлены до 30 сентября 2025 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні