«Укрзализныця» впервые перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина

Дочерняя компания «Укрзализныци» UZ Cargo Poland впервые осуществила перевозку нефтепродуктов по маршруту Литва – Польша – Украина, сообщила пресс-служба УЗ 28 апреля. Таким образом перевозчик расширяет грузовые сервисы в ЕС.
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Ключевые факты
- UZ Cargo Poland перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина в партнерстве с LTG Cargo Polska.
- В частности, UZ Cargo Poland впервые осуществила перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО «Укрзализныця».
- В дальнейшем компания планирует расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина – ЕС на другие страны – Румынию, Венгрию, Словакию.
Контекст
UZ Cargo Poland – дочерняя компания АО «Укрзализныця» – оператор на европейском рынке, соединяющий своей работой перевозки по Украине и европейским странам, оперируя подвижным составом колеи 1435 и 1520, полностью обеспечивая логистический процесс.
Ранее UZ Cargo Poland получила лицензию на перевозку от UTK, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключены соответствующие договоры с PKP Polskie Linie Kolejowe.
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