«Укрзализныця» впервые перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина

Ключевые факты

UZ Cargo Poland перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина в партнерстве с LTG Cargo Polska.

В частности, UZ Cargo Poland впервые осуществила перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО «Укрзализныця».

В дальнейшем компания планирует расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина – ЕС на другие страны – Румынию, Венгрию, Словакию.

Контекст

UZ Cargo Poland – дочерняя компания АО «Укрзализныця» – оператор на европейском рынке, соединяющий своей работой перевозки по Украине и европейским странам, оперируя подвижным составом колеи 1435 и 1520, полностью обеспечивая логистический процесс.

Ранее UZ Cargo Poland получила лицензию на перевозку от UTK, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключены соответствующие договоры с PKP Polskie Linie Kolejowe.