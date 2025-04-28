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«Укрзализныця» впервые перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Дочерняя компания «Укрзализныци» UZ Cargo Poland впервые осуществила перевозку нефтепродуктов по маршруту Литва – Польша – Украина, сообщила пресс-служба УЗ 28 апреля. Таким образом перевозчик расширяет грузовые сервисы в ЕС.

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Ключевые факты

  • UZ Cargo Poland перевезла нефтепродукты по маршруту Литва – Польша – Украина в партнерстве с LTG Cargo Polska.
  • В частности, UZ Cargo Poland впервые осуществила перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО «Укрзализныця».
  • В дальнейшем компания планирует расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина – ЕС на другие страны – Румынию, Венгрию, Словакию.

Контекст

UZ Cargo Poland – дочерняя компания АО «Укрзализныця» – оператор на европейском рынке, соединяющий своей работой перевозки по Украине и европейским странам, оперируя подвижным составом колеи 1435 и 1520, полностью обеспечивая логистический процесс.

Ранее UZ Cargo Poland получила лицензию на перевозку от UTK, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключены соответствующие договоры с PKP Polskie Linie Kolejowe.

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