Уряд шукає незалежних членів для наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки від 19 травня.

Деталі

Наглядова рада відповідає за стратегічний нагляд, контроль за діяльністю керівництва та впровадження практик прозорості й ефективності. Незалежні члени братимуть участь у розробці стратегій, контролі фінансів і операцій та оцінці роботи менеджменту.

До участі запрошують фахівців із досвідом у транспортній інфраструктурі, фінансах, аудиті, юриспруденції, цифровій трансформації чи державному управлінні.

Кандидати повинні мати вищу освіту, досвід на керівних посадах, бездоганну репутацію та відповідати критеріям незалежності.

Конкурс проводить міжнародна рекрутингова компанія. Документи приймаються з 19 травня до 17 червня 2025 року (18:00 за Києвом) на [email protected].

Деталі щодо умов, документів і вимог – за посиланням.

Контекст

У грудні 2024 року Кабінет Міністрів України поновив конкурсний відбір членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця», який було зупинено на час воєнного стану.

У квітні 2025-го оновлено склад правління компанії. Нові члени: Олександр Носулько (відповідальний за вантажні перевезення, до 30 вересня 2025 року), Лідія Гриценко (персонал) та Микола Іванінів (фінанси, обоє – до 17 жовтня 2027 року, з 10 квітня).

В’ячеслав Єрьомін та Євген Лященко, ексголова правління, завершили роботу через закінчення повноважень. Повноваження Юзефа Тулея (інфраструктура) та Євгена Шрамка (ремонт і виробництво) продовжено до 30 вересня 2025 року.