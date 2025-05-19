Уряд шукає незалежних членів для наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки від 19 травня.
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Деталі
- Наглядова рада відповідає за стратегічний нагляд, контроль за діяльністю керівництва та впровадження практик прозорості й ефективності. Незалежні члени братимуть участь у розробці стратегій, контролі фінансів і операцій та оцінці роботи менеджменту.
- До участі запрошують фахівців із досвідом у транспортній інфраструктурі, фінансах, аудиті, юриспруденції, цифровій трансформації чи державному управлінні.
- Кандидати повинні мати вищу освіту, досвід на керівних посадах, бездоганну репутацію та відповідати критеріям незалежності.
- Конкурс проводить міжнародна рекрутингова компанія. Документи приймаються з 19 травня до 17 червня 2025 року (18:00 за Києвом) на [email protected].
- Деталі щодо умов, документів і вимог – за посиланням.
Контекст
У грудні 2024 року Кабінет Міністрів України поновив конкурсний відбір членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця», який було зупинено на час воєнного стану.
У квітні 2025-го оновлено склад правління компанії. Нові члени: Олександр Носулько (відповідальний за вантажні перевезення, до 30 вересня 2025 року), Лідія Гриценко (персонал) та Микола Іванінів (фінанси, обоє – до 17 жовтня 2027 року, з 10 квітня).
В’ячеслав Єрьомін та Євген Лященко, ексголова правління, завершили роботу через закінчення повноважень. Повноваження Юзефа Тулея (інфраструктура) та Євгена Шрамка (ремонт і виробництво) продовжено до 30 вересня 2025 року.
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