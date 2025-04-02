Кабмин обновил правление «Укрзализныци». Кто будет курировать ключевые направления

Кабинет Министров Украины на заседании обновил состав правления АО «Укрзализныця». Об этом говорится в распоряжении №282 от 1 апреля.

Подробности

Новыми членами правления стали Александр Носулько (до 30 сентября 2025 года), который будет отвечать за грузовые перевозки, и Лидия Гриценко, которая будет заниматься вопросами персонала. С 10 апреля к ним присоединится Николай Иванинив (оба – до 17 октября 2027-го), который будет заниматься финансами компании.

В связи с истечением срока полномочий прекратили работу в правлении Вячеслав Еремин и Евгений Лященко, который до октября прошлого года занимал пост главы правления компании.

Правительство продлило до 30 сентября 2025 года полномочия Юзефа Тулея, ответственного за инфраструктуру, и Евгения Шрамко, возглавляющего направления ремонтов и производства.

Контекст

В октябре 2024 года правительство назначило Александра Перцовского главой правления «Укрзализныци» сроком на три года, уволив с должностей трех членов правления – Владимира Крота, Ореста Логунова и Антона Мишина. До этого Перцовский был членом правления компании и руководил пассажирским направлением.