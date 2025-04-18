Правительство упростило правила инвестирования для крупных проектов. Что изменилось

Кабинет министров разрешил инвесторам начинать вкладывать деньги в свои проекты раньше, не дожидаясь стандартного 18-месячного срока до момента подачи заявки на государственную поддержку, сообщает Минэкономики 18 апреля.

Ключевые факты

Отмечается, что такие инвестиции не будут засчитываться в общий объем «значительных инвестиций», как это определено законом.

Однако такое изменение открывает больше возможностей для тех, кто готов начать работу уже сейчас, не откладывая планы на потом.

Государство поддерживает крупные инвестпроекты в рамках политики «Сделано в Украине». Если бизнес инвестирует минимум €12 млн, он может получить компенсацию до 30% расходов на капитальные инвестиции.

Проекты могут длиться до пяти лет, а среди приоритетных направлений – перерабатывающая промышленность, логистика, добыча, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие отрасли.

Контекст

Целью государственной политики «Сделано в Украине» является привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Политика «Сделано в Украине» включает в себя следующие инструменты поддержки бизнеса: программа «Доступные кредиты 5–7–9%», программа компенсаций аграриям за приобретение техники и оборудования украинского производства, грантовая программа на развитие перерабатывающих предприятий, грантовая программа «Собственное дело», программа доступного ипотечного кредитования «индустрии».