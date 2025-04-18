Уряд спростив правила інвестування для великих проєктів. Що змінилось

Кабінет Міністрів дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проєкти раніше, не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку, повідомляє Мінекономіки 18 квітня.

Ключові факти

Зазначається, що такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу «значних інвестицій», як це визначено законом.

Втім, така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім.

Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики «Зроблено в Україні». Якщо бізнес інвестує щонайменше €12 млн, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проєкти можуть тривати до пʼяти5 років, а серед пріоритетних напрямів – переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.

Контекст

Державна політика «Зроблено в Україні» має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Політика «Зроблено в Україні» містить в собі такі інструменти підтримки бізнесу: програма «Доступні кредити 5–7–9%», програма компенсацій аграріям за придбання техніки та обладнання українського виробництва, грантова програма на розвиток переробних підприємств, грантова програма «Власна справа», програма доступного іпотечного кредитування «єОселя», розвиток індустріальних парків тощо.