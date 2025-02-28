Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Правительство закрыло систему «Шлях» для водителей, перевозящих гумпомощь

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих медицинские и гуманитарные грузы, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий 28 февраля. Следовательно, водители должны иметь другие основания для пересечения границы.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • По результатам заседания Кабинета Министров 25 февраля одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными грузами.
  • Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе «Шлях».
  • Теперь такие водители должны иметь иные основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему «Шлях».
  • Дополнительно правительство поручило Минсоцполитике вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанных мужчин.
  • Министерство развития общин подчеркнуло, что не формирует и не реализует политику в сфере гуманитарной помощи, в отличие от Минсоцполитики. Это ведомство в дальнейшем совместно с Минобороны проработает вопрос выезда за границу за помощью.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения система «Шлях» функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами. Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.

27 февраля стало известно, что украинские мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях. Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями.

Теперь норма, согласно которой министерство или ОВА имели право принимать решение о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ и других военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, не действует.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні