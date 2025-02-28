Правительство закрыло систему «Шлях» для водителей, перевозящих гумпомощь

Кабинет министров прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих медицинские и гуманитарные грузы, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий 28 февраля. Следовательно, водители должны иметь другие основания для пересечения границы.

Ключевые факты

По результатам заседания Кабинета Министров 25 февраля одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными грузами.

Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе «Шлях».

Теперь такие водители должны иметь иные основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему «Шлях».

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитике вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанных мужчин.

Министерство развития общин подчеркнуло, что не формирует и не реализует политику в сфере гуманитарной помощи, в отличие от Минсоцполитики. Это ведомство в дальнейшем совместно с Минобороны проработает вопрос выезда за границу за помощью.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения система «Шлях» функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами. Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.

27 февраля стало известно, что украинские мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях. Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями.

Теперь норма, согласно которой министерство или ОВА имели право принимать решение о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ и других военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, не действует.