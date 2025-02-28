Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гумдопомогу

Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять медичні та гуманітарні вантажі, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій 28 лютого. Тож, водії повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Ключові факти

За результатами засідання Кабінету Міністрів 25 лютого схвалено зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, які прямують за гуманітарними вантажами.

Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

Відтепер такі водії повинні мати інші підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій і обласні військові адміністрації не вноситимуть водіїв до системи «Шлях».

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаних чоловіків.

Міністерство розвитку громад наголосило, що не формує та не реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги, на відміну від Мінсоцполітики. Це відомство надалі спільно з Міноборони опрацює питання виїзду за кордон за гумдопомогою.

Контекст

Із початку повномасштабного вторгнення система «Шлях» функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами. Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів і гуманітарної допомоги.

27 лютого стало відомо, що українські чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації.

Відтепер норма, за якою міністерство або ОВА мали право приймати рішення про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ і інших військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, не діє.