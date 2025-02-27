Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гумдопомогу

Відсьогодні українські чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах, повідомила Державна прикордонна служба України 27 лютого. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону, визначені постановою №57 .

Ключові факти

Відповідна постанова від 25 лютого №213 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України» набрала чинності.

Таким чином, відсьогодні пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах.

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації.

Відтепер норма, за якою міністерство або ОВА мали право приймати рішення про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ і інших військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, не діє.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Виїжджати за межі України дозволено лише чоловікам, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Зокрема, виїжджати за межі країни мають право чоловіки старше 60 років.

Категорії чоловіків, які мають право на відстрочку та виїзд за кордон під час дії воєнного стану: чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті на війні, виключені з військового обліку, чоловіки з інвалідністю I, II, III групи, супроводжуючі особу з інвалідністю I або II групи, багатодітні чоловіки (мають троє або більше неповнолітніх дітей), чоловіки, які самостійно виховують дітей чи супроводжують хворих дітей, військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання, чоловіки водії, які виїжджають по системі «Шлях», волонтери, залізничники, моряки, спортсмени, тренери і робітники сфери культури.

26 лютого Міністерство культури та стратегічних комунікацій оголосило, що призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду митців і медійників за межі державного кордону з 3 березня. Відомство вважає, що правила виїзду потребують уточнення для запобігання зловживанням. Мінкульт також розробив проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України».