USAID профинансировало восстановление поврежденных Россией украинских трубопроводов

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало восстановление поврежденных трубопроводов «Укргаздобычи». Об этом сообщила пресс-служба группы «Нафтогаз» 2 декабря.
Подробности
- «Укргаздобыча» получила трубную продукцию для восстановления поврежденных трубопроводов от компании Tetra Tech ES, которая является исполнителем проекта по энергетической безопасности (ESP). Профинансировало закупку USAID.
- Всего «Укргаздобыча» получила более 1700 позиций деталей трубопроводов.
- С начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 т метанола, являющегося критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, рассказал и.о. гендиректора «Укргаздобычи» Сергей Лагно.
- Агентство также предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи группы «Нафтогаз» от атак россиян.
Контекст
Россия регулярно обстреливает украинскую ГТС, подземные хранилища и объекты газодобычи. Прямые атаки на них усилились весной этого года, заявляли собеседники ЭП в «Нафтогазе». По причинам безопасности группа не публикует подробностей об объектах и последствиях обстрелов, ограничиваясь формулировками типа «враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры группы «Нафтогаз».
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