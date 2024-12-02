Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

USAID профинансировало восстановление поврежденных Россией украинских трубопроводов

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

USAID профинансировало восстановление поврежденных Россией украинских трубопроводов /Группа «Нафтогаз»

Группа «Нафтогаз»

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало восстановление поврежденных трубопроводов «Укргаздобычи». Об этом сообщила пресс-служба группы «Нафтогаз» 2 декабря.

Подробности

  • «Укргаздобыча» получила трубную продукцию для восстановления поврежденных трубопроводов от компании Tetra Tech ES, которая является исполнителем проекта по энергетической безопасности (ESP). Профинансировало закупку USAID.
  • Всего «Укргаздобыча» получила более 1700 позиций деталей трубопроводов.
  • С начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 т метанола, являющегося критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, рассказал и.о. гендиректора «Укргаздобычи» Сергей Лагно.
  • Агентство также предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи группы «Нафтогаз» от атак россиян.

Контекст

Россия регулярно обстреливает украинскую ГТС, подземные хранилища и объекты газодобычи. Прямые атаки на них усилились весной этого года, заявляли собеседники ЭП в «Нафтогазе». По причинам безопасности группа не публикует подробностей об объектах и последствиях обстрелов, ограничиваясь формулировками типа «враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры группы «Нафтогаз».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине