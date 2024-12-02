USAID профинансировало восстановление поврежденных Россией украинских трубопроводов

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«Укргаздобыча» получила трубную продукцию для восстановления поврежденных трубопроводов от компании Tetra Tech ES, которая является исполнителем проекта по энергетической безопасности (ESP). Профинансировало закупку USAID.

Всего «Укргаздобыча» получила более 1700 позиций деталей трубопроводов.

С начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 т метанола, являющегося критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, рассказал и.о. гендиректора «Укргаздобычи» Сергей Лагно.

Агентство также предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи группы «Нафтогаз» от атак россиян.

Контекст

Россия регулярно обстреливает украинскую ГТС, подземные хранилища и объекты газодобычи. Прямые атаки на них усилились весной этого года, заявляли собеседники ЭП в «Нафтогазе». По причинам безопасности группа не публикует подробностей об объектах и последствиях обстрелов, ограничиваясь формулировками типа «враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры группы «Нафтогаз».