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USAID профінансувало відновлення пошкоджених Росією українських трубопроводів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

USAID профінансувало відновлення пошкоджених Росією українських трубопроводів /Група «Нафтогаз»

Група «Нафтогаз»

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало відновлення пошкоджених трубопроводів «Укргазвидобування». Про це повідомила пресслужба групи «Нафтогаз» 2 грудня.

Деталі

  • «Укргазвидобування» отримало трубну продукцію для відновлення пошкоджених трубопроводів від компанії Tetra Tech ES, яка є виконавцем проєкту з енергетичної безпеки (ESP). Профінансувало закупівлю USAID.
  • Загалом «Укргазвидобування» отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів. 
  • З початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6000 т метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки і транспортування природного газу, розповів т.в.о. гендиректора «Укргазвидобування» Сергій Лагно. 
  • Агентство надало також додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» від атак росіян.

Контекст

Росія регулярно обстрілює українську ГТС, підземні сховища та обʼєкти газовидобутку. Прямі атаки на них посилилися з весни цього року, заявляли співрозмовники ЕП у «Нафтогазі». З причин безпеки група не публікує подробиць про об’єкти і наслідки обстрілів, обмежуючись формулюваннями на кшталт «ворог вкотре атакував обʼєкти газової інфраструктури групи «Нафтогаз».

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