USAID профінансувало відновлення пошкоджених Росією українських трубопроводів

Деталі

«Укргазвидобування» отримало трубну продукцію для відновлення пошкоджених трубопроводів від компанії Tetra Tech ES, яка є виконавцем проєкту з енергетичної безпеки (ESP). Профінансувало закупівлю USAID.

Загалом «Укргазвидобування» отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів.

З початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6000 т метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки і транспортування природного газу, розповів т.в.о. гендиректора «Укргазвидобування» Сергій Лагно.

Агентство надало також додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» від атак росіян.

Контекст

Росія регулярно обстрілює українську ГТС, підземні сховища та обʼєкти газовидобутку. Прямі атаки на них посилилися з весни цього року, заявляли співрозмовники ЕП у «Нафтогазі». З причин безпеки група не публікує подробиць про об’єкти і наслідки обстрілів, обмежуючись формулюваннями на кшталт «ворог вкотре атакував обʼєкти газової інфраструктури групи «Нафтогаз».