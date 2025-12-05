В пятницу, 5 декабря, у народного депутата от партии «За будущее» Анны Скороход проходят обыски. Об этом она сообщила в Facebook. Накануне НАБУ заявило о разоблачении «преступной группы», которую возглавила нардеп, не называя ее имени.
Детали
- «Просто сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони», – написала Скороход.
- Она считает это давлением на оппозицию. «Время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции», – добавила народная избранница.
- Скороход не уточнила, какие правоохранительные органы проводят обыск и на основании каких постановлений, но пообещала сообщать о дальнейшем развитии событий.
- Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении «преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины», не уточнив ее имени.
- «НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили «преступную группу», возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали – позже», – отметили в НАБУ.
- По данным LIGA.net, речь идет именно о Скороход, и задокументировано, как нардеп вместе с сообщниками якобы вымогала с предпринимателя $250 000.
Контекст
Фамилия Скороход также фигурировала на «пленках Миндича» по делу о коррупции в «Энергоатоме». Во время рассмотрения в ВАКС меры пресечения Дмитрию «Тенору» Басову прокурор САП зачитал такую фразу, зафиксированную НАБУ: «Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатские [запросы]. Запрос просто надо написать».
10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. В деле фигурируют люди из окружения президента Владимира Зеленского, министры и работники «Энергоатома». 11 ноября правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома» на фоне коррупционного скандала. Хроника событий – здесь.
