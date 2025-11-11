Подробности

Имя должностного лица правоохранители не разглашают, обозначая его только псевдонимом Че Гевара.

Общая сумма переданных средств составила $1,2 млн и почти €100 000 наличными.

НАБУ утверждает, что последний транш в размере $500 000 получила жена Че Гевары уже после того, как он приобрел статус подозреваемого, сообщило ведомство.

Контекст

Как сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также произошли у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики, подтвердила пресс-служба Минюста. НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках расследования дела якобы о коррупции в энергетической сфере.

По версии следствия, в «Энергоатоме» действовала схема «шлагбаум»: контрагентов заставляли платить «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. В случае отказа им угрожали блокированием платежей или исключением из списка поставщиков. По делу упоминаются заместитель руководителя Фонда государственного имущества и бывший сотрудник правоохранительных органов – они, по утверждению НАБУ, влияли на кадровые решения, тендеры и финансовые потоки через свои связи в Минэнерго и самой компании.

11 ноября наблюдательный совет «Энергоатома» сообщил, что созывает внеочередное заседание для оценки ситуации, связанной с расследованием НАБУ.

В рамках дела задержаны пять человек, семь поставлены в известность о подозрении. Среди них: бизнесмен – организатор преступной схемы, известный на записях НАБУ как Карлсон; экс-советник министра энергетики, фигурирующий как Рокет; исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК «Энергоатом» по прозвищу Тенор; четверо участников бэк-офиса занимались легализацией полученных средств.