У пʼятницю, 5 грудня, у народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход відбуваються обшуки. Про це вона повідомила у Facebook. Напередодні НАБУ заявило про викриття «злочинної групи», яку очолила нардепка, не називаючи її імені.

Деталі

«Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні», – написала Скороход.

Вона вважає це тиском на опозицію. «Час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», – додала народна обраниця.

Скороход не уточнила, які правоохоронні органи проводять обшук і на підставі яких ухвал, але пообіцяла повідомляти про подальший розвиток подій.

Перед цим Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про викриття «злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України», не уточнивши її імені.

«НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили «злочинну групу», очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом», – зазначили в НАБУ.

За даними LIGA.net, йдеться саме про Скороход, і задокументовано, як нардепка разом зі спільниками нібито вимагала з підприємця $250 000.

Контекст

Прізвище Скороход також фігурувало на «плівках Міндіча» у справі про корупцію в «Енергоатомі». Під час розгляду у ВАКС запобіжного заходу Дмитру «Тенору» Басову прокурор САП зачитав таку фразу, зафіксовану НАБУ: «Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские [запити]. Запрос просто надо написать».

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.