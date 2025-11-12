Одно из самых громких дел о возможной коррупции в энергетическом секторе набирает обороты. 10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» около $100 млн. О подозрении объявлено семерым лицам, отстранен от исполнения обязанностей министр юстиции Герман Галущенко, ключевой фигурант дела выехал за пределы Украины. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, получившей название «Мидас».
Хроника
12 ноября
- Обновляется…
- События вокруг одного из совладельцев Студии «Квартал 95» не имеют никакого отношения к ее деятельности, контенту или работе команды, говорится в заявлении пресс-службы компании.
- Госаудитслужба начала всесторонний аудит в НАЭК «Энергоатом» после обнародования НАБУ расследования о возможной коррупции в энергетической отрасли. Работа аудиторов может занять до 90 дней, сообщило Минэкономики.
- Кабмин принял решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
- Минэкономики во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения о новом составе наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом».
11 ноября
- Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом».
- Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена наблюдательного совета «Энергоатома».
- НАБУ заявило, что в рамках спецоперации «Мидас» задокументировали передачу средств бывшему вице-премьер-министру. Имя правоохранители не разглашают, обозначая его только псевдонимом Че Гевара. Общая сумма переданных средств составила $1,2 млн и почти €100 000 наличными.
- В рамках дела семерым лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. НАБУ не раскрывает имен фигурантов дела. На пленках стражей порядка, по утверждению нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, фигурируют: Карлсон – совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатом», бывший сотрудник генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.
- НАБУ сообщило бывшему вице-премьер-министру подозрение в незаконном обогащении.
10 ноября
- Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95», сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следственные действия также провели у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики. НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках расследования дела о возможной коррупции в энергетической сфере.
