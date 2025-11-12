Одно из самых громких дел о возможной коррупции в энергетическом секторе набирает обороты. 10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» около $100 млн. О подозрении объявлено семерым лицам, отстранен от исполнения обязанностей министр юстиции Герман Галущенко, ключевой фигурант дела выехал за пределы Украины. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, получившей название «Мидас».