В Украине усилят контроль за травлей на работе. Верховная Рада приняла закон

Подробности

Ранее во время военного положения такие проверки были запрещены, но из-за многочисленных жалоб на мобинг – психологическое или экономическое давление, унижение или попытки заставить работника уволиться – парламент отменил этот запрет.

По словам автора законопроекта Юлии Гришиной, в Гоструд поступало много обращений о нарушении, поэтому нужны внеплановые проверки по заявлениям работников или профсоюзов. Галина Третьякова, соавтор закона, также отметила, что жалоб на мобинг сотни.

Теперь Гоструд может проводить внеплановые проверки по мобингу, неоформленным трудовым отношениям или незаконным увольнениям. В то же время эти проверки не будут сочетаться с другими видами контроля.

Контекст

Штрафы за мобинг в соответствии с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях от 23 декабря 2022 года составляют: для граждан – от 850 до 1700 грн или заменяют общественными работами на 20–30 часов; для предпринимателей и должностных лиц – от 1700 до 3400 грн или общественные работы на 30–40 часов.