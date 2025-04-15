В Украине усилят контроль за травлей на работе. Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада 15 апреля приняла закон (законопроект №11044), позволяющий проверять работодателей по жалобам на травлю работников. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Закон поддержали 245 депутатов.
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Подробности
- Ранее во время военного положения такие проверки были запрещены, но из-за многочисленных жалоб на мобинг – психологическое или экономическое давление, унижение или попытки заставить работника уволиться – парламент отменил этот запрет.
- По словам автора законопроекта Юлии Гришиной, в Гоструд поступало много обращений о нарушении, поэтому нужны внеплановые проверки по заявлениям работников или профсоюзов. Галина Третьякова, соавтор закона, также отметила, что жалоб на мобинг сотни.
- Теперь Гоструд может проводить внеплановые проверки по мобингу, неоформленным трудовым отношениям или незаконным увольнениям. В то же время эти проверки не будут сочетаться с другими видами контроля.
Контекст
Штрафы за мобинг в соответствии с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях от 23 декабря 2022 года составляют: для граждан – от 850 до 1700 грн или заменяют общественными работами на 20–30 часов; для предпринимателей и должностных лиц – от 1700 до 3400 грн или общественные работы на 30–40 часов.
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