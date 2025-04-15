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«Не хотелось продавать за бесценок». Первое интервью основателей Uklon после соглашения с «Киевстаром»: о продаже компании, торгах за оценку в $160 млн и проектах после экзита

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

11 хв читання

як Uklon підняв оцінку в торгах із «Київстаром» /предоставлено пресс-службой

Основатели Uklon слева направо: Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Сергей Смусь, Виталий Дятленко. Соглашение по покупке Uklon является вторым по стоимости M&A на украинском рынке за время полномасштабного вторжения Фото предоставлено пресс-службой

Как изменялась оценка Uklon во время переговоров с «Киевстаром»? Куда соучредители компании потратят средства с экзита? Какие у Uklon планы на экспансию? Интервью с основателями Дмитрием Дубровским, Сергеем Смусем и Виталием Дятленко – первое после продажи Uklon за $155,2 млн

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