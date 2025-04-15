«Не хотелось продавать за бесценок». Первое интервью основателей Uklon после соглашения с «Киевстаром»: о продаже компании, торгах за оценку в $160 млн и проектах после экзита

Как изменялась оценка Uklon во время переговоров с «Киевстаром»? Куда соучредители компании потратят средства с экзита? Какие у Uklon планы на экспансию? Интервью с основателями Дмитрием Дубровским, Сергеем Смусем и Виталием Дятленко – первое после продажи Uklon за $155,2 млн
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