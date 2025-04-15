В Україні посилять контроль за цькуванням на роботі. Верховна Рада ухвалила закон

Деталі

Раніше під час воєнного стану такі перевірки були заборонені, але через численні скарги на мобінг – психологічний чи економічний тиск, приниження або спроби змусити працівника звільнитися – парламент скасував цю заборону.

За словами авторки законопроєкту Юлії Гришиної, до Держпраці надходило багато звернень про порушення, тому потрібні позапланові перевірки за заявами працівників чи профспілок. Галина Третьякова, співавторка закону, також зазначила, що скарг на мобінг сотні.

Тепер Держпраці може проводити позапланові перевірки щодо мобінгу, неоформлених трудових відносин чи незаконних звільнень. Водночас ці перевірки не поєднуватимуться з іншими видами контролю.

Контекст

Штрафи за мобінг, відповідно до змін у Кодексі про адміністративні правопорушення від 23 грудня 2022 року, становлять: для громадян – від 850 до 1700 грн або громадські роботи на 20-30 годин; для підприємців і посадовців – від 1700 до 3400 грн або громадські роботи на 30-40 годин.