В Україні проведуть перший аукціон з обміну ОВДП. Як це працюватиме

Міністерство фінансів України 19 лютого проведе перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у повідомленні Мінфіну. У міністерстві наголошують, що такі операції дозволять власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні цінні папери на нові випуски з кращими умовами.