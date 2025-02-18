В Україні проведуть перший аукціон з обміну ОВДП. Як це працюватиме

Міністерство фінансів України 19 лютого проведе перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у повідомленні Мінфіну. У міністерстві наголошують, що такі операції дозволять власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні цінні папери на нові випуски з кращими умовами.
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Деталі
- Учасникам ринку пропонують обміняти ОВДП з погашенням 26 лютого 2024 року на нові дворічні облігації з терміном до 13 січня 2027-го. Вони були вперше розміщені на аукціоні тиждень тому під 16,65% річних.
- Мінфін оцінює справедливу вартість облігацій для обміну у 107,722% від номіналу. Вони випущені в червні 2019 року під 15,84% річних.
- За словами урядового уповноваженого з питань управління держборгом Юрія Буци, український внутрішній ринок облігацій отримає доступ до механізму, який давно застосовується на фінансових ринках інших країн.
- Аукціони проходитимуть на платформі Bloomberg Auction System, яка використовується для розміщення ОВДП. Ціна обміну визначатиметься як справедлива вартість облігацій відповідно до нормативів НБУ на дату розрахунків.
- Мінфін обіцяє публікувати графік таких аукціонів на своєму сайті, однак поки що запланований лише цей перший обмінний аукціон.
Контекст
У вересні 2023 року уряд України схвалив проведення switch-операцій – активних заходів з управління державним боргом – у межах Середньострокової стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки.
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