Сверхплановые 20% расходов и минус 100 млрд грн от ОВГЗ. Семь интересных фактов и четыре графика о выполнении бюджета-2024 от Forbes Ukraine

Государственные финансы военного времени способны запутать любого неподготовленного наблюдателя. На первый взгляд, это непонятные несостыковки на сотни миллиардов гривен. Аналитический отдел Forbes Ukraine в качестве «пояснительной бригады» взглянул на бюджетные итоги 2024 года и выделил семь ключевых фактов.

1. Магия специального фонда

Общие расходы госбюджета в 2024 году составили 4,5 трлн грн. Это на 20% (743 млрд грн) больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете на 2024 год.

Можно ли было так, не внося заранее правки в закон? Да, если это происходит в специальном фонде, где расходы привязаны к фактическому поступлению доходов. Иными словами, сперва собрали – потом потратили. Если не собрали – то и тратить запрещено.