Валютні перекази без обмежень та інвестиції у крипту. Revolut розповів про доступні функції в Україні

Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про розширення списку послуг в Україні. Тепер українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut, робити необмежені валютні перекази та купити криптовалюти й цінні метали. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів керівник запуску нових ринків Дмитро Стрельчук.

Деталі

Серед доступних функцій: відкриття рахунку в європейському банку та можливість замовити спеціальну дебетову картку Clear Sky. Карта – мультивалютна, з понад 30 валют.

Для українців випуск цієї картки – безкоштовний, з можливістю доставки в Україну Новою Поштою. Інші користувачі можуть отримати її, перерахувавши пожертву в розмірі не менш ніж £5 (або еквівалент) Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Всі валютні перекази між користувачами Revolut – миттєві без комісій та обмежень з й в Україну, або в інші країни. Також доступні SEPA- та SWIFT-платежі .

з й в Україну, або в інші країни. Також доступні та . «У Revolut немає лімітів, які є в Україні, адже це європейський банківський рахунок, – розповів Стрельчук. – Ліміти можуть спрацювати на стороні українських банків».

Доступна спеціальна карта для дітей, яка дає змогу батькам менеджерити їхні витрати.

Є можливість інвестувати у криптовалюту. В застосунку доступно близько 220 токенів. Також можна продавати та купувати цінні метали – золото, платину, срібло.

Контекст

У березні 2022 року банківські картки Revolut змогли відкрити українці, які знаходяться за кордоном.

У грудні 2024-го у застосунку компанії з’явилась українська мова, а через кілька тижнів компанія представила бета-версію застосунку для обмеженої групи користувачів.

Серед доступних функцій бета-версії: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту й цінні метали, консьєрж-сервіс, у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті. Також у бета-версії доступні три види карток: віртуальна, фізична та одноразова. 11-го лютого Revolut оголосив про запуск в Україні.