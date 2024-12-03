Грузооборот в украинских портах вырос почти на 70%

Украинские порты являются ключевым звеном для экспорта, в частности зерновых и металлопродукции.

За январь–ноябрь 2024 года объем перевалки грузов в морских портах Украины достиг 89,8 млн тонн, превысив прошлогодний показатель (52,9 млн тонн) на 69,7%. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Подробности

Основную долю грузопотока, а именно 55 млн тонн, составляла аграрная продукция.

В ноябре порты обработали 7,5 млн тонн грузов, что на 41% больше, чем в ноябре 2023-го, но несколько меньше октябрьского показателя в 8 млн тонн.

Контекст

В январе–сентябре 2024 года Украина увеличила объемы экспорта товаров на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 99,3 млн тонн, согласно данным Министерства экономики.

Основную часть экспорта составляет агропродукция. За девять месяцев этого года Украина поставила на внешние рынки: 25,2 млн тонн кукурузы (+16,2% к прошлому году), 16 млн тонн пшеницы (+42,4%), 4,6 млн тонн подсолнечного масла, 3,6 млн тонн шрота, 334 000 тонн мяса птицы на сумму $708 млн, а также 82 000 тонн соков на $160 млн (+65%).

Ключевую роль в экспорте играют порты. В течение года украинскими морскими коридорами прошли более 2500 судов и транспортировано 70 млн тонн грузов, сообщил 18 сентября президент Владимир Зеленский.

Россия вновь атакует судоходство в Черном море. В частности, с 5 по 14 октября РФ поразила по меньшей мере четыре торговых судна.

Для повышения безопасности в портах Черноморск, Южный и Одесса будут усилены оборонные меры, заявил 22 октября вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. По его словам, дополнительные средства будут выделены на восстановление инфраструктуры одесского порта.