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Вантажообіг в українських портах зріс на майже 70%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

За січень–листопад 2024 року обсяг перевалки вантажів у морських портах України досяг 89,8 млн тонн, перевищивши торішній показник (52,9 млн тонн) на 69,7%. Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Українські порти є ключовою ланкою для експорту, зокрема зернових і металопродукції.

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Деталі 

  • Основну частку вантажопотоку, а саме 55 млн тонн, становила аграрна продукція.
  • У листопаді порти обробили 7,5 млн тонн вантажів, що на 41% більше, ніж у листопаді 2023-го, але дещо менше жовтневого показника в 8 млн тонн.

Контекст

У січні–вересні 2024 року Україна збільшила обсяги експорту товарів на 36,2% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, досягнувши 99,3 млн тонн, згідно з даними Міністерства економіки.

Основну частину експорту становить агропродукція. За девʼять місяців цього року Україна поставила на зовнішні ринки: 25,2 млн тонн кукурудзи (+16,2% до минулого року), 16 млн тонн пшениці (+42,4%), 4,6 млн тонн соняшникової олії, 3,6 млн тонн шроту, 334 000 тонн м’яса птиці на суму $708 млн, а також 82 000 тонн соків на $160 млн (+65%).

Ключову роль в експорті відіграють порти. Протягом року українськими морськими коридорами пройшло понад 2500 суден і транспортувано 70 млн тонн вантажів, повідомив 18 вересня президент Володимир Зеленський.

Натомість Росія знову атакує судноплавство в Чорному морі. Зокрема, з 5 по 14 жовтня РФ вразила щонайменше чотири торгові судна.

Для підвищення безпеки в портах Чорноморськ, Південний та Одеса будуть посилені оборонні заходи, заявив 22 жовтня віцепрем’єр–міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, додаткові кошти будуть виділені на відновлення інфраструктури одеського порту.

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