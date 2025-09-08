Европейским странам следует полностью прекратить закупки российских нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом заявил министр энергетики США в администрации Дональда Трампа Крис Райт в интервью Financial Times . Он призвал ЕС покупать американский сжиженный газ, бензин и другие энергоресурсы, что предусмотрено условиями соглашения о торговле между США и ЕС.

Подробности

По словам Райта, Европа должна полагаться на союзников, а не на врагов, поскольку экспорт энергоносителей является главным источником финансирования войны России против Украины. Он считает, что отказ от российских энергоносителей не только усилил бы экономическую безопасность ЕС, но и способствовал бы давлению на Кремль для завершения войны.

Райт считает, что страны Европы должны покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо российского, а также бензин и другие виды топлива. Он напомнил, что ЕС обязался закупить у США энергоносителей на $750 млрд до конца 2028 года.

Ключевая цитата

«Если европейцы скажут: мы не собираемся покупать больше российского газа, мы не собираемся покупать российскую нефть. Будет ли это положительно влиять на то, что США будут более агрессивны [в плане санкций]? Безусловно», – заявил министр энергетики США.

Контекст

Брюссель настаивает на более жестких санкциях США против Москвы и вместе с тем готовит правовые механизмы для постепенного отказа от российских нефти и газа до 2028 года. В то же время отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, выступают против быстрого отказа, поскольку продолжают покупать более дешевый трубопроводный газ у России. По данным аналитического центра Ember, доля российского газа в импорте ЕС в 2024 году составила 14% – меньше, чем в 2022-м, но больше, чем в 2023-м из-за роста поставок российского СПГ.

3 сентября во время разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти, поскольку тем самым ЕС «финансирует войну». Кроме того, он заявил, что Европа должна оказывать давление на Китай, чтобы китайские власти также отказались от закупки российской нефти и газа.