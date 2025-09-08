Європейським країнам слід повністю припинити закупівлі російських нафти й газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Про це заявив міністр енергетики США в адміністрації Дональда Трампа Кріс Райт в інтерв’ю Financial Times . Він закликав ЄС натомість купувати американський скраплений газ, бензин та інші енергоресурси, що передбачено умовами угоди про торгівлю між США та ЄС.

Деталі

За словами Райта, Європа має покладатися на союзників, а не на «ворогів», оскільки експорт енергоносіїв є головним джерелом фінансування війни Росії проти України. Він вважає, що відмова від російських енергоносіїв не лише посилила б економічну безпеку ЄС, а й сприяла б тиску на Кремль для завершення війни.

Райт вважає, що країни Європи повинні замість російського купувати американський скраплений природний газ (СПГ), а також бензин та інші види палива. Він нагадав, що ЄС зобовʼязався закупити у США енергоносіїв на $750 млрд до кінця 2028 року.

Ключова цитата

«Якщо європейці скажуть: Ми не збираємося купувати більше російського газу, ми не збираємося купувати російську нафту. Чи матиме це позитивний вплив на те, що США будуть агресивніші [в плані санкцій]? Безумовно», – заявив міністр енергетики США.

Контекст

Брюссель наполягає на жорсткіших санкціях США проти Москви та водночас готує правові механізми для поступового відмовлення від російських нафти й газу до 2028 року. Водночас окремі країни, зокрема Угорщина й Словаччина, виступають проти швидкої відмови, оскільки продовжують купувати дешевший трубопровідний газ у Росії. За даними аналітичного центру Ember, частка російського газу в імпорті ЄС у 2024 році становила 14% – менше, ніж у 2022-му, але більше, ніж у 2023-му через зростання постачань російського СПГ.

3 вересня під час розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп зажадав від Європи припинити закупівлі російської нафти, оскільки тим самим ЄС «фінансує війну». Крім того, він заявив, що Європа повинна чинити тиск на Китай, щоб китайська влада також відмовилася від закупівлі російської нафти і газу.