Украина получила от Великобритании сотни ракет противовоздушной обороны ранее запланированного на несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании по итогам визита в Киев британской делегации во главе с министром по вопросам оборонной готовности и промышленности Люком Поллардом 10 октября.