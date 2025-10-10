Украина получила от Великобритании сотни ракет противовоздушной обороны ранее запланированного на несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании по итогам визита в Киев британской делегации во главе с министром по вопросам оборонной готовности и промышленности Люком Поллардом 10 октября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Ракеты, изготовленные компанией Thales в Белфасте в рамках британской программы поддержки, предназначены для защиты воздушного пространства Украины. Речь идет о легких многоцелевых ракетах LMM, поставленных на пять месяцев ранее графика.
- «Развитие промышленных партнерств играет ключевую роль, позволяя нам перенимать опыт и совместно создавать промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживания противников и поддержки Украины», – отметил Поллард по итогам визита.
- Он также подчеркнул, что Великобритания усиливает свою жесткую поддержку Украины в защите от российской агрессии. В этом году Лондон выделит 4,5 млрд фунтов ($5,7 млрд) на военную помощь Украине, что является рекордной суммой.
Контекст
LMM (Lightweight Multirole Missile) – управляемая ракета британского производства от Thales Air Defence, предназначенная для уничтожения беспилотников, малых надводных целей, легкой бронетехники и вертолетов на низких высотах. Ракета обладает длиной 1,3 метра, весом 13 кг и боевой частью 3 кг. Ее дальность поражения достигает 8 км, а лазерная полуактивная наводка обеспечивает высокую точность и минимизирует сопутствующие повреждения. LMM может запускаться с наземных платформ, кораблей или вертолетов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.