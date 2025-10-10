Forbes Digital підписка
Великобритания досрочно передала Украине сотни ракет для ПВО

Александр Пикало
Украина получила от Великобритании сотни ракет противовоздушной обороны ранее запланированного на несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании по итогам визита в Киев британской делегации во главе с министром по вопросам оборонной готовности и промышленности Люком Поллардом 10 октября.

  • Ракеты, изготовленные компанией Thales в Белфасте в рамках британской программы поддержки, предназначены для защиты воздушного пространства Украины. Речь идет о легких многоцелевых ракетах LMM, поставленных на пять месяцев ранее графика.
  • «Развитие промышленных партнерств играет ключевую роль, позволяя нам перенимать опыт и совместно создавать промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживания противников и поддержки Украины», – отметил Поллард по итогам визита.
  • Он также подчеркнул, что Великобритания усиливает свою жесткую поддержку Украины в защите от российской агрессии. В этом году Лондон выделит 4,5 млрд фунтов ($5,7 млрд) на военную помощь Украине, что является рекордной суммой.

Контекст

LMM (Lightweight Multirole Missile) – управляемая ракета британского производства от Thales Air Defence, предназначенная для уничтожения беспилотников, малых надводных целей, легкой бронетехники и вертолетов на низких высотах. Ракета обладает длиной 1,3 метра, весом 13 кг и боевой частью 3 кг. Ее дальность поражения достигает 8 км, а лазерная полуактивная наводка обеспечивает высокую точность и минимизирует сопутствующие повреждения. LMM может запускаться с наземных платформ, кораблей или вертолетов.

