Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35, финансируемые за счет замороженных активов России. Об этом компания сообщила 10 октября.

Подробности

«Мы благодарны Украине за доверие к нам. Также благодарим страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает нашу преданность помощи Украине», – отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Зенитный артиллерийский комплекс SkyRanger 35 на шасси Leopard

Rheinmetall уточнил, что новые системы Skyranger 35 на базе Leopard 1 будут стоить сотни миллионов евро. Их производство и интеграция будет осуществляться Rheinmetall Italia SpA в Риме. Финансирование обеспечивается денежными средствами от замороженных российских активов.

Зенитный артиллерийский комплекс SkyRanger 35 на шасси Leopard

Контекст

Система Skyranger 35 на базе Leopard 1 совмещает мобильность и защиту гусеничной платформы с высокоэффективной зенитной системой. Она оснащена 35-мм револьверной пушкой KDG 35/1000 со скоростью 1000 выстрелов в минуту и ​​дальностью стрельбы до 4 км. Пушка совместима с Oerlikon Revolver Gun Mk 3.