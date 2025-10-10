Forbes Digital підписка
Украина получит от Rheinmetall системы ПВО Skyranger 35 за счет российских активов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35, финансируемые за счет замороженных активов России. Об этом компания сообщила 10 октября.

  • «Мы благодарны Украине за доверие к нам. Также благодарим страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает нашу преданность помощи Украине», – отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
Украина получит от Rheinmetall системы ПВО Skyranger 35 за счет российских активов /Фото 1

Зенитный артиллерийский комплекс SkyRanger 35 на шасси Leopard

  • Rheinmetall уточнил, что новые системы Skyranger 35 на базе Leopard 1 будут стоить сотни миллионов евро. Их производство и интеграция будет осуществляться Rheinmetall Italia SpA в Риме. Финансирование обеспечивается денежными средствами от замороженных российских активов.
Украина получит от Rheinmetall системы ПВО Skyranger 35 за счет российских активов /Фото 2

Зенитный артиллерийский комплекс SkyRanger 35 на шасси Leopard

Украина получит от Rheinmetall системы ПВО Skyranger 35 за счет российских активов /Фото 3

Зенитный артиллерийский комплекс SkyRanger 35 на шасси Leopard

Контекст

Система Skyranger 35 на базе Leopard 1 совмещает мобильность и защиту гусеничной платформы с высокоэффективной зенитной системой. Она оснащена 35-мм револьверной пушкой KDG 35/1000 со скоростью 1000 выстрелов в минуту и ​​дальностью стрельбы до 4 км. Пушка совместима с Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

