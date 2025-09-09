Украина может столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за замедления поставок из США на фоне массированных атак России. Об этом пишет FT со ссылкой на западных и украинских чиновников.

Подробности

Задержки начались после директивы Пентагона в июне, приведшей к нерегулярным и меньшим, чем ожидалось, отгрузкам. Ракеты, закупаемые непосредственно у производителей по программе Ukraine Security Assistance Initiative, поставляются партиями, что создает пробелы между поставками, отметило издание.

ЕС согласился выделить Украине дополнительные системы ПВО и боеприпасы со своих складов, а также законтрактовал закупки в США, однако эти отправления начали поступать только частично.

Проблема усугубляется на фоне беспрецедентных российских ударов. В воскресенье РФ осуществила наибольшую с начала войны атаку с воздуха: 805 дронов-камикадзе Shahed и приманок, 13 крылатых и баллистических ракет, которые унесли жизни четырех человек. Среди целей было и здание Кабинета Министров.

Американские чиновники объясняют замедление необходимостью сберечь запасы для противодействия Китаю. Поставки в Украину остановились или замедлились по ряду позиций: перехватчики PAC-3 для Patriot, ПЗРК Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, а также ракеты AIM для систем NASAMS и F-16.

На фоне дефицита боеприпасов Киев вынужден тратить значительные ресурсы для отражения волн атак на энергетическую инфраструктуру, которые усиливает Кремль перед зимой, отметило издание. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову координировать закупки дополнительных систем ПВО для перехвата дронов Shahed и ускорить поставки. По его словам, в августе европейские союзники уже купили у США вооружение на $2 млрд и цель Украины – получать не менее $1 млрд ежемесячно.

Контекст

Нехватка средств ПВО – давняя проблема для Украины, но она обострилась после лета 2025 года, когда Россия существенно увеличила темп атак дронами и ракетами. Лишь этим летом Москва запускала более 5200 дронов ежемесячно.

Большое количество «дешевых» дронов позволяет РФ перегружать даже многоэшелонированную ПВО, отмечают аналитики CSIS.

Украинские оборонные компании пытаются вывести собственные перехватчики на уровень эффективности, способный уничтожать «Шахеды» на высоте 6 км и скорости более 200 км/ч.

По оценке ГУР Минобороны, Россия может производить примерно 170 дронов Shahed в сутки и планирует увеличить этот показатель до 190 к концу 2025 года.

Каждая массированная атака заставляет Украину тратить ракеты быстрее, чем поступает западное пополнение, что делает ситуацию критической накануне холодов.

В июле Military Watch Magazine сообщал, что из-за истощения запасов США масштабные поставки систем Patriot и сопутствующих ракет в Украину в ближайшее время маловероятны. Запасы перехватчиков Patriot в США сократились до 25% от минимально необходимого уровня, установленного Пентагоном. Издание отмечает, что дефицит усилился из-за предварительных поставок Украине и атаки баллистической ракетой Корпуса стражей исламской революции на военный объект ВВС США в Катаре 23 июня, когда для отражения удара системы Patriot потратили десятки перехватчиков.