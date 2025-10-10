Україна отримала від Великої Британії сотні ракет протиповітряної оборони раніше, ніж було заплановано, на кілька місяців. Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії за підсумками візиту до Києва британської делегації на чолі з міністром з питань оборонної готовності та промисловості Люком Поллардом 10 жовтня.
Деталі
- Ракети, виготовлені компанією Thales у Белфасті в рамках британської програми підтримки, призначені для захисту повітряного простору України. Йдеться про легкі багатоцільові ракети LMM, поставлені на п’ять місяців раніше графіка.
- «Розвиток промислових партнерств відіграє ключову роль, дозволяючи нам переймати досвід і спільно створювати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування противників і підтримки України», – зазначив Поллард за підсумками візиту.
- Він також наголосив, що Велика Британія посилює свою тверду підтримку України в захисті від російської агресії. Цього року Лондон виділить 4,5 млрд фунтів ($5,7 млрд) на військову допомогу Україні, що є рекордною сумою.
Контекст
LMM (Lightweight Multirole Missile) – це керована ракета британського виробництва від Thales Air Defence, призначена для знищення безпілотників, малих надводних цілей, легкої бронетехніки та вертольотів на низьких висотах. Ракета має довжину 1,3 метра, вагу 13 кг і бойову частину масою 3 кг. Її дальність ураження сягає 8 км, а лазерне напівактивне наведення забезпечує високу точність і мінімізує супутні пошкодження. LMM може запускатися з наземних платформ, кораблів або гелікоптерів.
