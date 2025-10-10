Україна отримала від Великої Британії сотні ракет протиповітряної оборони раніше, ніж було заплановано, на кілька місяців. Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії за підсумками візиту до Києва британської делегації на чолі з міністром з питань оборонної готовності та промисловості Люком Поллардом 10 жовтня.