Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект, который может ограничить свободу слова

В Верховной Раде в повестку дня был внесен законопроект №10242, который может ограничить свободу слова в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Против принятия законопроекта выступили медиа и общественные организации, считающие, что он может быть использован для преследования журналистов.

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Для блокирования принятия закона депутат вместе с другими коллегами подал в него 1600 поправок. «Последний пункт растянем для коалиции максимально долго», – написал Железняк.

В законопроект добавили отмену так называемых правок Лозового , сообщил Железняк.

Контекст

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации из публичных реестров в период военного положения. Сначала предлагалось наказание до восьми лет заключения, но до второго чтения срок уменьшили до пяти лет.

Проект был принят в первом чтении 16 января 2024 года, но уже дважды не набрал необходимой поддержки во втором чтении.

В Институте массовой информации (ИМИ) отмечают, что, несмотря на сокращение срока наказания, в проекте не учтены важные рекомендации по защите лиц, разглашающих конфиденциальную информацию в интересах общества, в том числе журналистов и разоблачителей коррупции. «Этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за расследования, которые не нравятся представителям власти», – говорится в заявлении ИМИ.