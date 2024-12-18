Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт, який може обмежити свободу слова

У Верховній Раді до порядку денного був внесений законопроєкт №10242, який може обмежити свободу слова в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Проти ухвалення законопроєкту виступили медіа та громадські організації, які вважають, що він може бути використаний для переслідування журналістів.

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Для блокування ухвалення закону депутат разом з іншими колегами подав до нього 1600 правок. «Останній пункт розтягнемо для коаліції максимально довго», – написав Железняк.

До законопроєкту додали скасування так званих правок Лозового , повідомив Железняк.

Контекст

Законопроєкт передбачає введення кримінальної відповідальності за розголошення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Спочатку пропонувалося покарання до восьми років увʼязнення, але до другого читання термін зменшили до пʼяти років.

Проєкт був ухвалений у першому читанні 16 січня 2024 року, але вже двічі не набрав необхідної підтримки в другому читанні.

В Інституті масової інформації (ІМІ) зауважують, що, попри скорочення терміну покарання, в проєкті не враховані важливі рекомендації щодо захисту осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів і викривачів корупції. «Цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за розслідування, які не подобаються представникам влади», – йдеться в заяві ІМІ.