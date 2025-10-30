Forbes Digital підписка
От обстрела россиян пострадал производитель крафтового мороженого Gelarty

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Из-за атаки РФ по гражданской инфраструктуре были повреждены склады производителя мороженого Gelarty, сообщила компания в Facebook 29 октября 2025 года. Потери продукции – на 3 млн грн.

Ключевые факты

  • Склад компании находился в Киеве и был поврежден еще во время атаки 25 октября.
  • На складе хранилась продукция, которую развозила компания по территории Украины. «Мы продаем более чем в 300 точках – в сетях «Сильпо», «Фора» и других, в частных магазинах», – говорит владелица бизнеса Лилия Голубева.
  • Сумма потерянных запасов товара – 3 млн грн, сообщила Голубева.
От обстрела россиян в октябре 2025-го пострадал производитель крафтового мороженого Gelarty
  • «Команда уже работает над восстановлением запасов и безопасностью производства», – говорится в сообщении в Facebook.
  • «Нашли новый склад в аренду и пытаемся восстановить ту продукцию, которую потеряли, чтобы обеспечить бесперебойные поставки по Украине», – говорит владелица. В настоящее время компания делает поставки по Киеву через интернет-магазин.
  • Производство компании, которое находится в другой локации, продолжает работать. Потеря склада не повлияет на работу заведений Gelarty – их два в Киеве: в ТРЦ Gulliver и ТРЦ Dream Yellow.

Контекст

Gelarty – студия авторского мороженого, основанная в 2017-м Максимом Голубевым.

Компания производит мороженое, сырки, торты и т.д., на зимний период также запустили линейку классических десертов и тортов. В общей сложности Gelarty предлагает более 40 вкусов.

По состоянию на конец октября 2025-го компания имеет два собственных заведения в Киеве и планирует открытие еще одного – в центре столицы. Больше деталей относительно открытия пока не озвучивает.

В других городах расширять сеть не планируют. «Заведения зависят от производства: если открываться в других городах – нужно открывать и производство», – объясняет Голубева.

