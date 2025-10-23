Салон красоты сети Backstage Podil разрушен в результате атаки Киева российскими дронами, сообщила компания в Instagram 23 октября. Российские беспилотники ночью попали рядом с бизнес-центром «Домино», где располагался салон.

Подробности

«Наш новый салон, который недавно открыл дверь, пострадал от удара… Команда сама договорилась и поехала спасать все, что можно было спасти. Уцелевшие баночки, шампуни, инструменты», – сообщили на странице сети.

В комментарии Forbes компания уточнила, что бизнес-центр больше всего пострадал среди всех зданий на улице. Пока неясно, было ли это попадание дрона или последствия обломков.

Из команды никто не пострадал, отметили в компании. «Ночью туда поехал директор и часть команды. Удалось вытащить один фен, одну плойку и до десяти продуктов», – комментируют в пресс-службе.

Повреждённый БЦ «Домино» будут восстанавливать после атаки. «Пока нам забрали платежи за аренду и предложили переехать в другое помещение владельцев бизнес-центра, но мы бы хотели восстановить наш салон именно в БЦ Домино», – добавили в Backstage.

Backstage Podil площадью 100 кв. м открылся в сентябре 2025 года, став 14-м по счету в сети. «Это был уже готовый салон Beauty Rehab, который за счет слияния компаний перешел под наше управление», – сказали в пресс-службе.

Прайс открытия салона в сегменте бизнес-плюс в Киеве – €1500–1800 за кв. м, включая арендные платежи и закупку косметики, рассказывала Forbes совладелица сети Backstage Карина Дубинина в августе 2025-го.

Контекст

Первый салон красоты Backstage открылся в Киеве в 2013 году. С того времени сеть разрослась до 15 салонов в столице и еще двух – в Лондоне. В 2023 году бренд вошел в список прогрессивных малых и средних бизнесов Forbes Next 250.

Владелец мажоритарной доли бизнеса в 51% – Карина Дубинина. Большинство киевских локаций открыты с участием инвесторов, их количество в компании не раскрывают. Управляет салонами материнская компания.

В сети Backstage работают более 350 мастеров, которые ежемесячно предоставляют 12 000 услуг – от маникюра и педикюра до макияжа, стрижек и покраски волос, по данным компании. Самые успешные салоны генерируют более 4 млн грн выручки в месяц, рассказывала Дубинина в интервью Forbes в августе 2025 года.