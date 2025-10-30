Підписка від 49 грн
Від обстрілу росіян постраждав виробник крафтового морозива Gelarty

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Через атаку РФ по цивільній інфраструктурі було пошкоджено склади виробника морозива Gelarty, повідомила компанія у Facebook 29 жовтня 2025-го. Втрати продукції – на 3 млн грн.

Ключові факти

  • Склад компанії знаходився у Києві й був пошкоджений ще під час атаки 25 жовтня. 
  • На складі зберігалася продукція, яку компанія розвозила по території України. «Ми продаємо більш ніж у 300 точках – у мережах «Сільпо», «Фора» та інших, у приватних магазинах», – говорить власниця бізнесу Лілія Голубєва.
  • Сума втрачених запасів товару – 3 млн грн, повідомила Голубєва. 
Від обстрілу росіян у жовтні 2025-го постраждав виробник крафтового морозива Gelarty
  • «Команда вже працює над відновленням запасів і безпекою виробництва», – йдеться в дописі у Facebook.
  • «Знайшли новий склад в оренду і намагаємося відновити ту продукцію, яку втратили, щоб забезпечити безперебійні поставки по Україні», – каже власниця. Нині компанія виконує поставки по Києву через інтернет-магазин.
  • Виробництво компанії, яке знаходиться в іншій локації, продовжує працювати. Втрата складу не вплине на роботу закладів Gelarty – їх два у Києві: в ТРЦ Gulliver і ТРЦ Dream Yellow. 

Контекст

Gelarty – студія авторського морозива, заснована у 2017-му Максимом Голубєвим

Компанія виготовляє морозиво, сирки, торти тощо, на зимовий період також запустили лінійку класичних десертів і тортів. Загалом Gelarty пропонує більше 40 смаків. 

На кінець жовтня 2025-го компанія має два власні заклади у Києві і планує відкриття ще одного – у центрі столиці. Більше деталей щодо відкриття поки не озвучує.

В інших містах не планують розширювати мережу. «Заклади залежать від виробництва: якщо відкриватися в інших містах – потрібно відкривати і виробництво», – пояснює Голубєва.

