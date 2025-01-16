Hindenburg Research прекратит работу. Она известна разоблачениями возможных финансовых мошенничеств в крупных компаниях

Hindenburg Research, компания, получившая популярность благодаря разоблачениям крупных публичных компаний, прекращает свою деятельность. Об этом объявил ее основатель, инвестор и расследователь Нейт Андерсон. Одна из последних «жертв» шортселлера – индийский миллиардер Гаутама Адани , потерявший десятки миллиардов после обвинений в «корпоративном мошенничестве».

Подробности

Причина закрытия не связана с конкретной угрозой, проблемами со здоровьем или личными трудностями, сказал Андерсон.

Он отметил, что высокая интенсивность работы на Хинденбурге стоила ему слишком много времени, которое можно было посвятить людям, которые ему важны. Теперь Андерсон рассматривает этот период как «часть своей жизни, а не то, что его определяет».

Андерсон рассказал в интервью WSJ, что стресс, сопровождавший деятельность компании, стал причиной его решения изменить направление в жизни. Он планирует заняться хобби, путешествовать и больше времени проводить с семьей.

Hindenburg Research основана в 2017 году. В течение своей деятельности компания опубликовала ряд расследований, которые привели к значительным финансовым потерям для компаний крупных миллиардеров, таких как Гаутам Адани и Карл Икан. По словам Андерсона, около 100 человек, включая миллиардеров и олигархов, были привлечены к ответственности после разоблачений компании. «Мы потрясли несколько империй, которые, по нашему мнению, нужно было расшатать», – заявил он.

Контекст

Андерсон – один из наиболее известных продавцов коротких позиций, не стесняющийся вступать в споры с влиятельными лицами с политическими связями, сообщает Bloomberg. Hindenburg Research публиковала расследование в отношении Icahn Enterprises Карла Айкана, финтех-компании Block Джека Дорси, индийских компаний миллиардера Гаутама Адани и др. В 2023 году общий капитал трех миллиардеров сократился почти на $99 млрд, а рыночная стоимость их компаний – на $173 млрд, по данным Bloomberg.

15 августа 2023 года аналитики Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «открытом уклонении от санкций», манипулировании выручкой, рискованном обращении со средствами клиентов и манипулировании рынком. Владельцы Freedom Broker назвали эти обвинения «преднамеренной спекуляцией и рядом неподтвержденных фактов».