Hindenburg Research прекратит работу. Она известна разоблачениями возможных финансовых мошенничеств в крупных компаниях

Hindenburg Research, компания, получившая популярность благодаря разоблачениям крупных публичных компаний, прекращает свою деятельность. Об этом объявил ее основатель, инвестор и расследователь Нейт Андерсон. Одна из последних «жертв» шортселлера – индийский миллиардер Гаутама Адани, потерявший десятки миллиардов после обвинений в «корпоративном мошенничестве».
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Подробности
- Причина закрытия не связана с конкретной угрозой, проблемами со здоровьем или личными трудностями, сказал Андерсон.
- Он отметил, что высокая интенсивность работы на Хинденбурге стоила ему слишком много времени, которое можно было посвятить людям, которые ему важны. Теперь Андерсон рассматривает этот период как «часть своей жизни, а не то, что его определяет».
- Андерсон рассказал в интервью WSJ, что стресс, сопровождавший деятельность компании, стал причиной его решения изменить направление в жизни. Он планирует заняться хобби, путешествовать и больше времени проводить с семьей.
- Hindenburg Research основана в 2017 году. В течение своей деятельности компания опубликовала ряд расследований, которые привели к значительным финансовым потерям для компаний крупных миллиардеров, таких как Гаутам Адани и Карл Икан. По словам Андерсона, около 100 человек, включая миллиардеров и олигархов, были привлечены к ответственности после разоблачений компании. «Мы потрясли несколько империй, которые, по нашему мнению, нужно было расшатать», – заявил он.
Контекст
Андерсон – один из наиболее известных продавцов коротких позиций, не стесняющийся вступать в споры с влиятельными лицами с политическими связями, сообщает Bloomberg. Hindenburg Research публиковала расследование в отношении Icahn Enterprises Карла Айкана, финтех-компании Block Джека Дорси, индийских компаний миллиардера Гаутама Адани и др. В 2023 году общий капитал трех миллиардеров сократился почти на $99 млрд, а рыночная стоимость их компаний – на $173 млрд, по данным Bloomberg.
15 августа 2023 года аналитики Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «открытом уклонении от санкций», манипулировании выручкой, рискованном обращении со средствами клиентов и манипулировании рынком. Владельцы Freedom Broker назвали эти обвинения «преднамеренной спекуляцией и рядом неподтвержденных фактов».
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