Hindenburg Research припинить роботу. Вона відома викриттями можливих фінансових шахрайств у великих компаніях

Hindenburg Research, компанія, яка здобула популярність завдяки викриттям великих публічних компаній, припиняє свою діяльність. Про це оголосив її засновник, інвестор і розслідувач Нейт Андерсон. Одна з останніх «жертв» шортселера – індійський мільярдер Ґаутама Адані , який втратив десятки мільярдів після звинувачень у «корпоративному шахрайстві».

Деталі

Причина закриття не повʼязана з конкретною загрозою, проблемами зі здоровʼям чи особистими труднощами, сказав Андерсон.

Він наголосив, що висока інтенсивність роботи на Hindenburg коштувала йому занадто багато часу, який можна було присвятити людям, що йому важливі. Тепер Андерсон розглядає цей період як «частину свого життя, а не те, що його визначає».

Андерсон розповів в інтервʼю WSJ, що стрес, який супроводжував діяльність компанії, став причиною його рішення змінити напрямок у житті. Він планує зайнятися хобі, подорожувати і більше часу проводити з родиною.

Hindenburg Research була заснована в 2017 році. Протягом своєї діяльності компанія опублікувала низку розслідувань, що призвели до значних фінансових втрат для компаній великих мільярдерів, таких як Ґаутам Адані і Карл Ікан. За словами Андерсона, майже 100 осіб, включаючи мільярдерів і олігархів, були притягнуті до відповідальності після викриттів компанії. «Ми потрясли кілька імперій, які, на нашу думку, потрібно було розхитати», – заявив він.

Контекст

Андерсон – один з найбільш відомих продавців коротких позицій, який не соромиться вступати в суперечки з впливовими особами з політичними звʼязками, повідомляє Bloomberg. Hindenburg Research публікувала розслідування щодо Icahn Enterprises Карла Айкана, фінтех-компанії Block Джека Дорсі, індійських компаній мільярдера Ґаутама Адані та інших. У 2023 році загальний капітал трьох мільярдерів скоротився на майже $99 млрд, а ринкова вартість їхніх компаній – на $173 млрд, за даними Bloomberg.

15 серпня 2023 року аналітики Hindenburg Research звинуватили Freedom Holdings у «відкритому ухилянні від санкцій», маніпулюванні виручкою, ризикованому поводженні з коштами клієнтів та маніпулюванні ринком. Власники Freedom Broker назвали ці звинувачення «умисною спекуляцією та низкою непідтверджених фактів».