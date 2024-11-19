Производитель ударных дронов Switchblade, которые используют ВСУ, покупает за $4,1 млрд производителя РЭБ

Производитель дронов AeroVironment покупает оборонную компанию, специализирующуюся на системах противодействия дронам и космическим технологиям BlueHalo, пишет Reuters 19 ноября.
Украинские военные используют дроны Switchblade производства AeroVironment для уничтожения целей стоимостью $20–25 млн, в том числе систем ПВО «Панцирь» и «С-300».
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Подробности
- После завершения сделки, запланированной на первую половину 2025 года, акционеры AeroVironment получат 60,5% акций объединенной компании, в то время как владельцы BlueHalo – 39,5%.
- Объединенная компания усилит позиции в сегментах противодействия беспилотникам (counter-UAS), кибербезопасности и космических технологий, отмечает агентство.
- Генеральным директором останется Вахид Наваби, а CEO BlueHalo Джонатан Манимейкер станет стратегическим советником.
Контекст
Switchblade 600 – барражирующий боеприпас массой 23 кг, способный уничтожать цели атакой «сверху». Его полетное время составляет 40 минут, в течение которых оно может преодолевать до 40 км и оставаться в воздухе для обнаружения целей.
В августе США заключили пятилетний контракт с компанией AeroVironment на сумму около $1 млрд для поставки Switchblade 600 в Вооруженные силы США. Эта система уже активно используется украинскими военными для уничтожения стоимостных целей, в частности ПВО «Панцирь» и «С-300», оцененных в $20–25 млн.
В октябре 2024 года AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства Switchblade 600 в Украине.
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