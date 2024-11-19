Производитель ударных дронов Switchblade, которые используют ВСУ, покупает за $4,1 млрд производителя РЭБ

Украинские военные используют дроны Switchblade производства AeroVironment для уничтожения целей стоимостью $20–25 млн, в том числе систем ПВО «Панцирь» и «С-300».

Подробности

После завершения сделки, запланированной на первую половину 2025 года, акционеры AeroVironment получат 60,5% акций объединенной компании, в то время как владельцы BlueHalo – 39,5%.

Объединенная компания усилит позиции в сегментах противодействия беспилотникам (counter-UAS), кибербезопасности и космических технологий, отмечает агентство.

Генеральным директором останется Вахид Наваби, а CEO BlueHalo Джонатан Манимейкер станет стратегическим советником.

Контекст

Switchblade 600 – барражирующий боеприпас массой 23 кг, способный уничтожать цели атакой «сверху». Его полетное время составляет 40 минут, в течение которых оно может преодолевать до 40 км и оставаться в воздухе для обнаружения целей.

В августе США заключили пятилетний контракт с компанией AeroVironment на сумму около $1 млрд для поставки Switchblade 600 в Вооруженные силы США. Эта система уже активно используется украинскими военными для уничтожения стоимостных целей, в частности ПВО «Панцирь» и «С-300», оцененных в $20–25 млн.

В октябре 2024 года AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства Switchblade 600 в Украине.