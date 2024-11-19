Виробник ударних дронів Switchblade, які використовує ЗСУ, купує за $4,1 млрд виробника РЕБ

Виробник дронів AeroVironment купує оборонну компанію, що спеціалізується на системах протидії дронам і космічних технологіях BlueHalo, пише Reuters 19 листопада.
Українські військові використовують дрони Switchblade виробництва AeroVironment для знищення цілей вартістю $20-25 млн, зокрема, систем ППО «Панцир» і «С-300».
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Деталі
- Після завершення угоди, запланованого на першу половину 2025 року, акціонери AeroVironment отримають 60,5% акцій об’єднаної компанії, тоді як власники BlueHalo – 39,5%.
- Об’єднана компанія посилить позиції в сегментах протидії безпілотникам (counter-UAS), кібербезпеки та космічних технологій, зазначає агентство.
- Генеральним директором залишиться Вахід Навабі, а CEO BlueHalo Джонатан Манімейкер стане стратегічним радником.
Контекст
Switchblade 600 – баражуючий боєприпас масою 23 кг, здатний знищувати цілі атакою «зверху». Його польотний час становить 40 хвилин, протягом яких він може долати до 40 км і залишатися у повітрі для виявлення цілей.
У серпні США уклали пʼятирічний контракт із компанією AeroVironment на суму близько $1 млрд для постачання Switchblade 600 до Збройних сил США. Ця система вже активно використовується українськими військовими для знищення вартісних цілей, зокрема ППО «Панцир» і «С-300», оцінених у $20-25 млн.
У жовтні 2024 року AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва Switchblade 600 в Україні.
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