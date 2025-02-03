Visa призначила Тетяну Чорну новою очільницею українського офісу

Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної віцепрезиденткою та регіональною менеджеркою компанії в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Деталі

Вона буде відповідати за операційну діяльність Visa в Україні та визначатиме стратегію розвитку компанії в країні.

Основним напрямом роботи Чорної стане розширення інноваційних рішень і цифрових платежів Visa та удосконалення послуг для партнерів, банків, торговців і власників карток.

Контекст

Чорна приєдналася до Visa у 2019 році, раніше сім років працювала в компанії-конкуренті. Має досвід роботи в ПриватБанку та інших комерційних банках. На попередній посаді у Visa вона була відповідальна за розвиток бізнесу в Україні. У своїй новій ролі Тетяна Чорна працюватиме під керівництвом Крістіни Дорош, старшої віцепрезидентки Visa для 17 країн, серед яких і Україна.

Тетяна Чорна змінила Світлану Чирву, яка займала цю посаду з березня 2019 року.