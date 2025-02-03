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Visa призначила Тетяну Чорну новою очільницею українського офісу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Тетяна Чорна /надано пресслужбою

Тетяна Чорна Фото надано пресслужбою

Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної віцепрезиденткою та регіональною менеджеркою компанії в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. 

Деталі 

  • Вона буде відповідати за операційну діяльність Visa в Україні та визначатиме стратегію розвитку компанії в країні. 
  • Основним напрямом роботи Чорної стане розширення інноваційних рішень і цифрових платежів Visa та удосконалення послуг для партнерів, банків, торговців і власників карток.

Контекст 

Чорна приєдналася до Visa у 2019 році, раніше сім років працювала в компанії-конкуренті. Має досвід роботи в ПриватБанку та інших комерційних банках. На попередній посаді у Visa вона була відповідальна за розвиток бізнесу в Україні. У своїй новій ролі Тетяна Чорна працюватиме під керівництвом Крістіни Дорош, старшої віцепрезидентки Visa для 17 країн, серед яких і Україна.

Тетяна Чорна змінила Світлану Чирву, яка займала цю посаду з березня 2019 року.

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