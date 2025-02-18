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«Українська бронетехніка» /предоставлено пресс-службою «Українська бронетехніка»
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Выручка «Украинской бронетехники» по итогам 2024 года превысит $1 млрд – СЕО

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Выручка «Украинской бронетехники» по итогам 2024 года превысит $1 млрд. Фото предоставлено пресс-службою «Українська бронетехніка»

По итогам 2024 года выручка крупнейшего частного производителя вооружения в Украине – «Украинской бронетехники» – может вырасти наполовину и превысить 48 млрд грн, спрогнозировал в интервью Forbes Ukraine CEO компании Владислав Бельбас.

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Ключевые факты

  • «Окончательные финансовые результаты еще финализируются, но по итогам 2024 года мы ожидаем роста выручки более чем на 50% по сравнению с 2023-м», – отметил Бельбас.
  • По его словам, 80% выручки компании обеспечивают контракты с Минобороны.
  • В прошлом году УБ нарастила производство в десять раз. «В минометах – незначительно, в бронеавтомобилях – рост в 3,5 раза, в боеприпасах – в 10 раз», – сообщил Бельбас.
  • Более половины доходов компании приносит оружие по заказу МО. В 2024-м «Украинская бронетехника» опередила всех государственных специмпортеров и стала ключевым поставщиком Минобороны.

Контекст

В 2023 году выручка «Украинской бронетехники» выросла в 2,5 раза – до 32,4 млрд грн. С начала вторжения РФ выручка УБ выросла в 470 раз: со 103 млн грн в 2021-м.

«Украинская бронетехника» производит бронеавтомобили «Варта» и «Новатор», минометы, поставляет шасси для САУ «Богдана» и является подрядчиком КБ «Луч» по производству машин и техники для «Нептун» и РСЗО «Вільха».

Во время большой войны компания овладела производством артиллерийских боеприпасов, а с конца прошлого года испытывает силы в новой нише – дронах.

New York Times связывает «Украинскую бронетехнику» с бывшим народным депутатом и главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским. Последний отрицает связь. В официальном госреестре владельцами компании записаны малоизвестные Людмила Петрига, Сергей Пилипенко, а также выходец из «Укроборонпрома» Владислав Бельбас, возглавляющий сейчас «Украинскую бронетехнику».

Как «Украинская бронетехника» опередила всех государственных специмпортеров и стала ключевым поставщиком Минобороны – читайте в интервью Forbes Ukraine.

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